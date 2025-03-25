Zabıta Ekipleri Öğrencilere Meslek Bilgisi Aktardı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "Meslekleri Tanıyorum" dersi kapsamında 100. Yıl Türk-İş Blokları İlkokulu'na misafir oldu. Öğrencilere zabıtaların görev ve sorumluluklarıyla ilgili bilgi veren ekipler, etkinliğin sonunda çocuklara renkli ürünlerle dolu bir çanta armağan etti.

Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilkokul kademesinde okutulan "Meslekleri Tanıyorum" dersi kapsamında 100. Yıl Türk-İş Blokları İlkokulu'nun misafiri oldu. Her hafta bir meslekle ilgili eğitim alan ve zabıtalık mesleğini tanımak isteyen öğrenciler için Zabıta Müdürlüğü ekipleri sınıf öğretmenleri tarafından davet edildi.

Ekipler, çocuklara "Nasıl zabıta olunur?", "Zabıta nasıl giyinir?" gibi mesleğin tanımı, kullandıkları ekipmanlar ile görev ve sorumluluk alanları gibi konularda bilgilendirmelerde bulundu. Saha çalışmalarına ilişkin deneyimlerini de aktaran ekipler, öğrencilerin meslekle ilgili merak ettikleri soruları da doğrudan yanıtlamış oldu. Zabıta Müdürlüğü'nün gürültü ve ses kirliliği, iş yeri, semt pazarı gibi denetimleri hakkında bilgi veren ekipler, şikayet ve talep üzerine yaptığı çalışmaları da öğrencilerle paylaştı.

Etkinliğin sonunda ise çocuklara içinde Türk bayrağı, "Nutuk", rüzgar gülü ve okuma kitabı olan Çankaya Belediyesi logolu çanta armağan edildi.