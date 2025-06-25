Zabıta İntihar Etti, Başkan Yaralandı

1) ZABITA MEMURU İNTİHAR ETTİ, SEKEN KURŞUNLA BELEDİYE BAŞKANI DA YARALANDI

Olay, saat 18.00 sıralarında Darıca Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Darıca Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre belediyede 2 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan Kerim Doğan, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile konuşmak için başkanlık makamına gitti. Taraflar arasında görüşme sırasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışmada Doğan, yanında bulunan tabanca ile kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Bu sırada kurşun, Belediye Başkan'ı Bıyık'ın kolunu da sıyırdı.

Belediye personelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bıyık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İntihar girişiminde bulunan ve tabancayla başına ateş eden zabıta memuru Kerim Doğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Belediyenin sosyal medya hesabından olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde, belediyemizde görevli bir personelimizin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunması sonucu, olay yerinde bulunan Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık seken bir kurşunla yaralanmıştır. Başkanımız derhal Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, yapılan kontroller sonucu sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan sadece ufak bir sıyrıkla etkilendiği tespit edilmiştir. Başkanımızın genel durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altındadırö ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı belirtilerek, "Yaşanan bu üzücü olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, konu emniyet ve yargı makamlarının takibindedir. Sürece dair gelişmeler oldukça kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten ve konuyla ilgili bilgi almak isteyen tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuzö ifadeleri kullanıldı.

ZABITA MEMURU ÖLDÜ

Darıca İlçe Belediye Başkanlığı makamında Başkan Muzaffer Bıyık ile yaşadığı tartışma sırasında tabanca ile kendi başına ateş eden zabıta memuru Kerim Doğan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay sırasında kolundan yaralanan Darıca Belediye Başkanı Bıyık, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

BAŞKAN BIYIK KOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NE GETİRİLDİ

Darıca Belediyesi başkanlık makamında yaşanan olay sonrası kolundan yaralanan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Başkan Bıyık, burada kontrolden geçirildikten sonra servise alındı.