Zafer Aktaş'a Veda Yemeği

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İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın emekliye ayrılması dolayısıyla veda yemeği verdi.

Gül, kentteki bir otelde düzenlenen yemekte, Aktaş'ın, göreve atanmasının ardından İstanbullulara, devlete ve millete hizmet ettiğini söyledi.

Aktaş'ın görev yaptığı zamanlarda mesaisini esirgemediğini, layıkıyla bu süreci geçirdiğini ifade eden Gül, "Çalıştığı süre içinde mutlaka birbirimize hakkımız geçmiştir. Bizden yana fazlasıyla helal olsun. Biz Zafer Müdürümüzün çalışkanlığına, dürüstlüğüne, devlet adamlığına, fedakarlığına şahidiz. Bir mesai arkadaşımızın ötesinde bir dostumuzu, bir kardeşimizi şimdi uğurluyoruz." dedi.

Vali Gül, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız'a da başarılar diledi.

Zafer Aktaş ise polis kolejine başlamasının üzerinden 45 yıl geçtiğini ve bu süre zarfında birçok ilde görev yaparak, olaylara tanık olduğunu dile getirdi.

İstanbul'da göreve geldiğinde işlenen suçlarda aydınlatılma oranının yüzde 91'den yüzde 98'lere, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 35'lerden yüzde 84'lere çıktığını vurgulayan Aktaş, faili meçhul bir cinayetin ise olmadığını kaydetti.

Yemeğe, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kaymakamlar ve Zafer Aktaş'ın birlikte çalıştığı mesai arkadaşları ile davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından Aktaş ve davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.