Zafer Bayramı konserleri iptal edildi - Son Dakika
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Zafer Bayramı konserleri iptal edildi

Zafer Bayramı konserleri iptal edildi
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Kıbrıs'taki gemi kazası nedeniyle bando konserleri iptal edildi, acı paylaşımı ön planda.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Girne açıklarında Kıbrıs Türklerini taşıyan yolcu gemisinin batması sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan bando konserlerinin tamamının iptal edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının acısını paylaşmak amacıyla alınan karar kapsamında, Ankara'da Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığınca, Muğla'da Güney Deniz Saha Bando Komutanlığınca düzenlenmesi planlanan konserlerin yapılmayacağı bildirildi.

Ayrıca Ankara'da Deniz ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıkları ile Armoni Mızıkası Komutanlığından oluşturulan Karma Bando ve Mehteran Birlik Komutanlığınca planlanan konserlerin de iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında planlanan bando konserlerinin tamamı, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşmak için iptal edildi" denildi.

Kaynak: ANKA

Kıbrıs, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Bayramı konserleri iptal edildi - Son Dakika

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