Zafer Partili Esmaül Hüsna Aslan: "Terörist Elebaşı Apo'yu Başımıza Mandela Yapacaklar" - Son Dakika
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Zafer Partili Esmaül Hüsna Aslan: "Terörist Elebaşı Apo'yu Başımıza Mandela Yapacaklar"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yönelik silah bırakma çağrısının ardından yaptığı açıklamada, “Ulus devletimiz açıkça hedef alınıyor. Terörist elebaşı Apo’yu başımıza Mandela yapacaklar” ifadelerini kullandı.

28.02.2025 15:41
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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik silah bırakma çağrısının ardından yaptığı açıklamada, "Ulus devletimiz açıkça hedef alınıyor. Terörist elebaşı Apo'yu başımıza Mandela yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Çevre, Şehir ve Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısına tepki gösterdi. Aslan, şunları kaydetti:

"Terörist elebaşı Apo'yu başımıza Mandela yapacaklar. Karşısına aldığı devleti ve Türk ulusunu şiddetle yenemedi, barışarak ve içerisine girerek yenmeyi düşünüyor. Devletin içine sızan onca cemaat ve tarikattan sonra bu inancı boş sayılmaz. Yıllardır İmralı'da kendini insan olduğuna inandırdı. Kendini barış güvercini ve insan olarak gören canavara ve onu destekleyen insan müsveddelerine işledikleri suçları hatırlatmak isterim.

1978'den yakalandığı 1999 yılına kadar doğrudan emrini verdiği terör saldırıları sonucunda 4 bin 472 sivil, 3 bin 874 asker, bin 225 köy korucusu ve 247 polisimiz şehit oldu. Terörist başının verdiği emirlerle 3 binden fazla bombalı saldırı ve 388 silahlı soygun gerçekleştirildi. Bin 46 vatandaşımız kaçırıldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü 1992-1995 yılları arasında terörist elebaşının doğrudan emrettiği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 768 kişinin infaz edildiğini raporlamış, terörist başını insanlığa karşı suç işlediğini ilan etmiştir. İnsan Hakları İzleme Örgütü devletlere terörist başının sığınma taleplerini reddetme çağrısında bulunmuştur. Terörist ile aynı düşünceyi paylaşmayan düzinelerce Kürt köyü sadece gözdağı vermek için terör örgütü tarafından yok edilmiştir. Terörist başının bizzat seçtiği 'intihar timleri' Türkiye genelinde intihar saldırısı düzenlemiştir. Terörist elebaşı yakalandığında verdiği ifadelerde bu sayıların 'devletin hesapladığından çok daha fazla olduğunu' bizzat açıklamıştır. Yani bu insan müsveddesi insanlığa karşı işlediği suçlardan asla pişmanlık duymamış, aksine daha fazlasını yaptığını söyleyecek kadar canavarlaşmıştır.

"İnsanlığa karşı suç işleyen bir canavar masumlaştırılır mı"

Binlerce vatandaşımızı doğrudan verdiğin emirlerle, on binlerce vatandaşımızı da kurduğu terör örgütü eliyle dolaylı olarak şehit eden, kadınları, çocukları kurşuna dizen, cesetlerini yakan, kaçırdığı askerlerimize akla hayale gelmeyecek işkenceler eden bu canavarı affedecek miyiz? İnsanlığa karşı suç işleyen bir canavar masumlaştırılır mı? İnsanlığa karşı suç işlemiş biri ideolog, düşün ustası, ruhani lider gibi konumlandırılır mı? Böylesine bir canavardan insanlığa nasıl fayda beklenebilir? Apo'yu Hitler'den, Miloseviç'ten ayıran nedir? Ölen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diye canı kıymetsiz midir?  Etimizi kesen, işkence eden, tecavüz eden, kadın, çocuk ayırt etmeden katleden bu canavarı affedersek canımızın değeri kalır mı? İnsanlığa karşı suç işleyen birinin affı barış getirir mi? Barış böyle gelir mi? Bu yolun sonu barış ve istikrar değildir. Bu yolun devamı terör ve etnik temele dayalı iç savaşa gidiştir. Cumhuriyeti kuran ve bize emanet eden kahramanlara karşı, şehit ve gazilerimize, aziz Türk milletine karşı söz veriyoruz; 'Terörsüz Türkiye' söylemiyle Öcalan'ın salınmasına izin vermeyeceğiz. Zafer Partisi bu süreci baltalamaya kararlıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zafer Partili Esmaül Hüsna Aslan: 'Terörist Elebaşı Apo'yu Başımıza Mandela Yapacaklar' - Son Dakika

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