Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde evinde rahatsızlanan Arıkan (40), ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen Arıkan kurtarılamadı.
Evli ve 1 çocuk babası Arıkan'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtildi.
Cenazenin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Arıkan Vefat Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?