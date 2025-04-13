Zafer Partisi Gençlerinden Ümit Özdağ'a Destek Gösterisi - Son Dakika
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Zafer Partisi Gençlerinden Ümit Özdağ'a Destek Gösterisi

Zafer Partisi Gençlik Kolları, Genel Başkan Ümit Özdağ'a destek vermek için Silivri Cezaevi önünde toplandı. Gençlik Kolları Genel Başkanı Küçük, hukuk ve adalet vurgusu yaparak, tutuklu arkadaşlarının arkasında olduklarını belirtti.

13.04.2025 19:15  Güncelleme: 19:57
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(İSTANBUL) - Zafer Partili gençler, Genel Başkan Ümit Özdağ'a destek için Silivri Cezaevi'nin karşısında partililer tarafından oluşturulan "Zafer Otağı"nda bir araya geldi. Zafer Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Mustafa Can Küçük, "Genel Başkanımızın iddianamesi hazırlandıktan sonra da görüldü ki buradaki uygulamanın hukukla uzaktan yakından alakası yoktur. Genel Başkanımızın yanında olduğumuzu, onun haklı davasına omuz vereceğimizi göstermek için buradayız" dedi. Küçük, 19 Mart operasyonu sonrası protesto gösterileri nedeniyle tutuklanan gençlere ilişkin, "Anayasal hakkını kullanmak için meydanlarda olan arkadaşlarımızın arkasındayız, hangi partili olduğu hiç önemli değil bizim için. Atatürk ilke ve inkılaplarıyla çelişmeyen tüm gruplarla çalışmaya hazırız. Her zaman onların hakkını savunmaya da devam edeceğiz" dedi.

Zafer Partili gençler, yaklaşık 3 aydır Silivri cezaevinde tutuklu bulanan ve iddianamesi tutuklandıktan 75 gün sonra hazırlanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a destek vermek için, partililerin Silivri Cezaevi'nin karşısında oluşturdukları "Zafer Otağı" olarak da bilinen nöbet alanında buluştu. Zafer Partisi Gençlik Kolları Genel Merkezi'nin çağrısıyla İzmir, Tekirdağ, Edirne, Ankara, İzmit'ten gençlik kolları üyesi gençlerin katıldığı buluşmada buluşmada, Zafer Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Mustafa Can Küçük basın açıklaması yaptı.

"Hak, hukuk ve adalet için buradayız; genel başkanımızın haklı davasına omuz vereceğimizi göstermek için buradayız"

Küçük, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız burada 3 aya yakındır tutuklu bulunuyor. Genel Başkanımızın iddianamesi hazırlandıktan sonra da görüldü ki buradaki uygulamanın hukukla uzaktan yakından alakası yoktur. Yapılan ithamların gerçekle bağdaşmadığı hatta Kayseri olaylarıyla ilgili yapılan ithamlar da Başkanımızın bu olayları, halkımızın lehine sönümleyecek, kolluk kuvvetlerimizi destekleyecek şekilde yaptığı açıklamalar, provokasyona gelmemekle alakalı olacak açıklamaları geri plana atılmış ve sanki Genel Başkanımız bu açıklamaları halkı körüklemek için yapmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Biz Türk gençliği olarak bu açıklamaları kabul etmiyoruz, hak, hukuk ve adalet için buradayız. Genel başkanımızın yanında olduğumuzu, onun haklı davasına omuz vereceğimizi göstermek için buradayız. Türk gençliği hukukun üstünlüğünü her zaman ön planda tutar, adaletin bekçisidir ve hakkını savunabilmek için meydanlarda bulunabilir.

"Anayasal hakkını kullanmak için meydanlarda olan arkadaşlarımızın arkasındayız"

Biz sadece bizim davamız olduğu için burada değiliz. Biz, hak, hukuk, adeletin üstünlüğünü benimsemiş kitleler olarak buradayız. Biliyorsunuz, Sayın Ekrem İmamoğlu da şu anda burada tutuklu. Bizim yargılanmalardan herhangi bir korkumuz yok. Herkes hakkında soruşturma açılabilir, yargılama yapılabilir. Ancak, hakkında yüzlerce dosya bulunan bazı geçmiş belediye başkanları, devletin bazı kademelerinde görev almış insanlar ifadeye bile çağırılmazken, bu insanların bir anda alelacele toplanıp, ayrıca gizli tanıklarla ithamlarda bulunulmaları bu kişiler hakkında, yanlıştır. Biz hak, hukuk ve adalet için buradayız, tekrar tekrar bunu söylüyoruz. Türk milletinin bekası için çalışmış, Atatürk ilke ve inklaplarıyla hareket eden herkes için buradayız. Türk gençliğinin çok büyük sorunlarla karşılaştığını görüyoruz, bu durum içerisinde, özellikle geçen yapılan etkinliklerde. Tabii ki polis teşkilatımızın yanındayız ancak polis teşkilatımız da bizim Türk milleti olduğumuzu unutmasın. Anayasal hakkını kullanmak için meydanlarda olan arkadaşlarımızın arkasındayız, hangi partili olduğu hiç önemli değil bizim için. Atatürk ilke ve inklaplarıyla çelişmeyen tüm gruplarla çalışmaya hazırız. Her zaman onların hakkını savunmaya da devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zafer Partisi Gençlerinden Ümit Özdağ'a Destek Gösterisi - Son Dakika

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