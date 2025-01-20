Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin harekete geçti.
Özdağ'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında resen soruşturma - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?