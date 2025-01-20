Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da gözaltına alındı (VİDEO EKLENDİ) - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da gözaltına alındı (VİDEO EKLENDİ)

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara\'da gözaltına alındı (VİDEO EKLENDİ)

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

20.01.2025 21:27  Güncelleme: 21:29
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ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Ümit Özdağ'ın sağlık kontrolünün ardından İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

Zafer Partisi'nin konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında "Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara'da yemek yediği bir restoranda gözaltına alındı, Devlet Demir Yolları Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından şu an İstanbul'a götürülüyor. Tüm Vatandaşlarımızı, sevenlerini ve partililerimizi Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın yanında olmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın resmi kanallardan gelmeyen bilgilere itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. İlerleyen süreçte durum hakkında gerekli açıklamalar, partimizin resmi hesaplarından yapılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da gözaltına alındı (VİDEO EKLENDİ) - Son Dakika

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