Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nurdağı kazası için başsağlığı diledi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Nurdağı kazası için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki trafik kazası için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özdağ, kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileğinde bulundu.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileğinde bulundu.
Özdağ, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Ümit Özdağ, "Kazada yaşamını yitiren canlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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