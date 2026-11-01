Zafer Partisi lideri Özdağ, Harf Devrimi'nin 98'inci yıl dönümünde Atatürk'ü andı - Son Dakika
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Zafer Partisi lideri Özdağ, Harf Devrimi'nin 98'inci yıl dönümünde Atatürk'ü andı

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Zafer Partisi lideri Özdağ, Harf Devrimi\'nin 98\'inci yıl dönümünde Atatürk\'ü andı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Harf Devrimi'nin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı. Özdağ, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere eğitim ve bilginin ışığını tüm Anadolu'ya taşıyanları saygı ve rahmetle andığını belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Harf Devrimi ile eğitim ve bilginin ışığının tüm Anadolu'ya taşınmasında emeği geçenleri saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Özdağ, sosyal medya hedabından yaptığı açıklamada, "Harf Devrimi'nin 98'inci yıl dönümünü kutluyor, bu büyük devrim ile eğitim ve bilginin ışığını tüm Anadolu'ya taşıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçenleri saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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