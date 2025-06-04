Zafer Partisi'nden Dünya Çevre Günü Etkinliği - Son Dakika
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Zafer Partisi'nden Dünya Çevre Günü Etkinliği

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04.06.2025 14:32
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Zafer Partisi\'nden Dünya Çevre Günü Etkinliği
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Zafer Partisi, Dünya Çevre Günü'nde 134 fidan dağıtarak Ümit Özdağ'a özgürlük talebini yineledi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, partisinin Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında " Ümit Özdağ'a Özgürlük" fidanları dağıttı. Fidan dağıtımı sonrası konuşan Aslan, "Adalet fidanlarımızın ülkemize nefes olması, Genel Başkanımız Ümit Özdağ'a özgürlük getirmesi en büyük arzumuz" dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Zafer Partisi üyeleri, vatandaşlara toprakla buluşmaya hazır fidan dağıttı. Zafer Partisi Çevre, Şehircilik ve Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan'ın teşkilat üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği çevre farkındalığı etkinliğine, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

134 fidan dağıtıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu gün toplamı olan 134 fidanı dağıtan partililer, çevreye verilmesi gereken değeri anlattı, genel başkanları Özdağ için de özgürlük taleplerini yineledi. Fidan dağıtımının ardından basın açıklaması yapan Aslan, "Çevre Günü dolayısıyla meydanlara çıktık, 'Ümit Özdağ'a Özgürlük' fidanlarımızı vatandaşlarımızla paylaştık. Adalet fidanlarımızın ülkemize nefes olması, Genel Başkanımız Ümit Özdağ'a özgürlük getirmesi en büyük arzumuz. Fidan dağıtımımıza katılan divan kurulu ve GİK üyelerimize, teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Mücadelemizi meydanlarda omuz omuza büyütüyoruz" dedi.

"Bu bir çevre felaketi değil, düpedüz vatana saldırıdır"

Aslan, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu anlamlı günü bir kutlama değil, bir uyarı ve bir isyan günü olarak idrak ediyoruz. Zira vatanımızın dört bir yanı, akıl ve bilim dışı politikalarla, sınırsız bir rant hırsıyla talan edilmekte, nefesimiz kesilmektedir. Cennet vatanımız bir avuç çıkar grubunun doymak bilmez iştahına kurban edilmektedir. Maden sahaları adı altında dağlarımız delinmekte, ormanlarımız katledilmekte, sularımız zehirlenmektedir. Termik santraller, kirli fabrikalar havamızı karartmakta, suyumuzu zehirlemekte, halkımızın sağlığını hiçe saymaktadır. Bu bir çevre felaketi değil, düpedüz vatana saldırıdır. 'Vatanın her ağacı, her damla suyu, her karış toprağı bizim namusumuzdur' diyen ecdadımızın emanetine nasıl ihanet edildiğini ibretle izliyoruz. Plansız yapılaşma, denetimsiz sanayileşme ve betonlaşma aşkı, şehirlerimizi nefes alınmaz hale getirmektedir. Gelecek nesillere temiz bir hava, temiz bir su, yaşanabilir bir çevre bırakma sorumluluğumuz varken, bugün evlatlarımızın geleceği gasp edilmektedir.

"Ümit Özdağ çevre mücadelesinde en önde yürüyen lider"

Bu ihanet zincirine karşı sessiz kalmayacağız. Zafer Partisi olarak, Türk milletinin her bir ferdinin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını sonuna kadar savunacağız. Çevreyi bir rant kapısı olarak gören, milletin malı olan doğal güzellikleri peşkeş çeken bu talancı zihniyetle hesaplaşacağız. Bizim davamız, vatanın bekasıdır. Vatanın bekası ise onun toprağının, suyunun, havasının korunmasıyla başlar. Kıymetli yurttaşlar, çevre mücadelesi söz konusu olduğunda en önden yürüyen tek lider olan Prof. Dr. Ümit Özdağ ne yazık ki bu önemli günde aramızda olamıyor. Ancak onun 134 gündür süren hukuksuz tutukluluğu, bizim bu kutlu davadaki kararlılığımızı asla zayıflatmayacak, aksine mücadele azmimizi daha da artıracaktır. 11 Haziran günü görülecek duruşma sonrasında adalet yerini bulduğunda, Türk Milleti Sayın Ümit Özdağ'a kavuştuğunda mücadelemizi yine hep birlikte vermeye devam edeceğiz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bir kez daha haykırıyoruz, doğa vatanın namusudur. Namusumuza sahip çıkacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zafer Partisi'nden Dünya Çevre Günü Etkinliği - Son Dakika

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