Zafer Partisi'nden İklim Kanunu Tepkisi

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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, AK Partili milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu İklim Kanunu Teklifi'ne tepki gösterdi. Aslan, "İklim değişikliği söz konusu olduğunda vahşi madencilikle mücadele etmeyi aklının ucundan bile geçirmeyen iktidarın bilimsel saiklerle hareket etmediği ortada. Teklifin derhal geri çekilmesi gerekiyor. Zaten yıllar içinde yanlış politikalarla belini büktükleri çiftçiye son büyük darbeyi de bu teklif sayesinde vuracaklar" diye konuştu.

Zafer Partisi Çevre, Şehir ve Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, AK Parti'nin İklim Kanunu Teklifi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aslan, şunları kaydetti:

"Meclis'e sunulan İklim Kanunu teklifinde fosil yakıtlardan çıkışa yer verilmezken, mutlak emisyon azaltım hedefi de belirtilmedi. Zafer Partisi olarak 'önce tarım' dememiz boşa değil. Çiftçilerin görüşü alınmadan emisyon piyasasına üreticilerimizi ezdirmek hangi aklın ürünü? İktidarın iklim değişikliğini ele alan kurumlarının güvenilir olmadığı, bilimsel saiklerle hareket etmediği ortada. Hedef, yol, yöntem belirlemeden ilk adım olarak tarıma yönelik kısıtlamalara gitmek, hele de Türkiye bir ekonomik buhran ve beslenme krizi yaşıyorken en son atılacak adımları en önceye çekmek Türk milletine ihanettir."

23 yıllık AKP iktidarının ilk gününden bu yana iklim krizine de hizmet ettiğini sözlerine ekleyen Zafer Partili Aslan, "Bunu anlamak hiç de zor değil. Zaten yıllar içinde yanlış politikalarla belini büktükleri çiftçiye son büyük darbeyi de bu teklif sayesinde vuracaklar. Çiftçi uluslararası denetim firmalarının ağır ve keyfi yaptırımlarıyla baş başa bırakılıp kaderine terk edilecek. Ne uğruna? Soruyoruz" dedi.

"İklim krizi diyen AKP dönüp 23 yıllık tarihine baksın"

AKP iktidarının iklim krizi konusunda adım atmak için oldukça geç kaldığını ifade ede Esmaül Hüsna Aslan, "İklim krizini Ordu'da tüm mücadelelere rağmen fındık bahçelerini yıkıp geçip dağların ortasına siyanürlü yıkama havuzları kurduran, dünyanın sayılı akciğerlerinden Kaz Dağları'nı yabancı şirketler altın bulabilsin diye talan ettiren, Karadeniz'in yaylalarını Yeşil Yol ile talana açıp sularını da HES'lere boğduran bu iktidardan mı dinleyeceğiz" ifadeleri kullandı.

"Toprağımızı, havamızı, suyumuzu zehirleyen ve bunu ekonomik gerekçelerle haklı kılan iktidarın milletin ekmeğine değil, yandaşın rantına bakması gerekmektedir" diyen Zafer Partili Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karbon vergisinde ısrarcı olanlar İliç'e gözlerini yumdu"

"Eğer iklim değişikliği ile gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa önce vahşi madencilikle mücadele edilmedir. Söz konusu teklifte sera gazı salımına dair azaltım hedefi dahi yok. Fosil yakıtlara ve kömürden çıkışa ilişkin bir politika önerisi bile geliştirilmemiş. Ağzından sıfır karbonu, karbon vergisini düşürmeyenler İliç'teki doğa katliamı için neden sıfır siyanürü, sıfır sülfürik asiti savunmuyor? Bu ikiyüzlülüğün ta kendisidir. İliç'teki katliamda 9 vatandaşımızı kaybettik biz. Neden? Siyanürlü altın madenciliği heveslileri yüzünden! Erzincan-İliç'te siyanür sızıntısı var iddiasını tutanaklarda bırakanlara iklim değişikliği politikalarını mı emanet edeceğiz?

"Paris Anlaşması'nı unuttular"

Türkiye halihazırda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında yürürlüğe giren Paris Anlaşması'nın tarafı olan bir ülke. Bu anlaşma zaten iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yürürlüğe girdi. Biz bu anlaşmanın tarafıyken şimdi ne oldu da bilimden sapmış bu teklife çevirdik yüzümüzü? Biliyoruz ki bu teklif Meclis'ten geçerse Türkiye'nin Paris Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi de engellenecek. İktidarın bu teklifi ivedi bir şekilde geri çekerek, bilimsel verilere dayalı ve uluslararası normlara uygun bir iklim politikası izlemesi şart."