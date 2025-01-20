Zafer Partisi Yeniden Refah'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Zafer Partisi Yeniden Refah'ı Ziyaret Etti

Zafer Partisi Yeniden Refah\'ı Ziyaret Etti

Zafer Partisi heyeti, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ederek siyasi istişarelerde bulundu.

20.01.2025 18:41
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(ANKARA)- Zafer Partisinin Genel Başkan Yardımcılarından oluşan heyet, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır, "Zafer Partisi olarak siyasi partilere ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bugün, Yeniden Refah Partisi'ne ziyarette bulunduk. Ziyarette bölgesel gelişmeler ve İkinci Açılım Sürecine ilişkin istişarelerde bulunduk" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları Ali Şehirlioğlu, Haydar Çakmak, Dr. Fikret Bayır ve Suzan Küçüksaraç Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ve beraberindeki heyetle görüşen Zafer Partililer adına Genel Başkan Yardımcısı Bayır açıklama yaptı. Bayır, "Büyük riskler içeren açılım sürecine ilişkin görüşlerimizi yaylaşmayı sürdüreceğiz" dedi ve şunları söyledi:

"Zafer Partisi olarak siyasi partilere ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bugün, Yeniden Refah Partisi'ne ziyarette bulunduk. Ziyarette bölgesel gelişmeler ve İkinci Açılım Sürecine ilişkin istişarelerde bulunduk. Görüşmede, Türkiye'de ikinci açılım sürecinin başlatılmasının, bölgesel gelişmelerle bağları olduğunu ifade ettik. Suriye'de yönetim değişikliği ile başlayan yeni süreçte, Türkiye'nin oyun dışında tutulduğu ve etnik/mezhep temelli yeni siyasi yapılanmanın, bölgesel güvenlik ve istikrar için oluşturduğu riskleri ele aldık. Bu ortamda Batı Türkmeneli'de yaşayan Bayır-Bucak Türklerinin hukukunu korumanın önemine dikkat çektik. Çeşitli siyasi hesaplarla başlatılan ikinci açılım sürecinde, Türkiye'de de etnik kimlik tanımlı siyaset kurgusunun, milli üniter devletimiz için ciddi riskler içerdiğini karşılıklı olarak teyit ettik. Bu bağlamda, PKK terör örgütü sözde lideri eli kanlı bebek katilinin Umut Hakkı adı altında cezaevinden tahliye edilmesi ve TBMM'de konuşturulmasına tereddütsüz karşı olduğumuzu karşılıklı olarak görüştük. Önümüzdeki günlerde randevu talebinde bulunduğumuz diğer partilerle de görüş alışverişinde bulunmayı ve milli üniter devletimiz için ciddi riskler içeren açılım sürecine ilişkin görüşlerimizi paylaşmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zafer Partisi Yeniden Refah'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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