Zafer Yolculuğu: 350 Genç İstanbul'a Gidiyor

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla TCG Anadolu gemisi, 350 gencin katılımıyla Çanakkale'den İstanbul'a yolculuk gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) açıklamasına göre, Milli Savunma Bakanlığı ile GSB tarafından hazırlanan program kapsamında, alanlarında üstün başarı gösteren 350 genç, "Zafer Yolculuğu"na çıkacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yolculukta gençlere eşlik edecek.

Milli mücadele ruhunu yaşatmak, gençlere teknoloji ve savunma sanayisi alanında ilham vermek amacıyla organize edilecek yolculuk, 23 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek. Çanakkale Gelibolu Feribot İskelesi'nden hareket edecek TCG Anadolu, aynı gün akşam İstanbul Sarayburnu'nda resmi bir törenle karşılanacak.

Gemide üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES desteği alan üniversite kulüplerinin temsilcileri, medya ve iletişim bölümü öğrencileri, TEKNOFEST yarışmalarında derece almış gençler yer alacak.

Yolculuk öncesinde GSB Eceabat Gençlik Kampı'nda konaklayacak gençler, Çanakkale'nin tarihi ve kültürel alanlarını gezecek. 8 saat sürecek "TCG Anadolu Zafer Yolculuğu" boyunca gemi gençlere tanıtılacak, Milli Savunma Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından konferans verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bak, 1071 Malazgirt Zaferi'ni ve istiklal mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gururla kutlamaya hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Anadolu'yu bizlere yurt yapan Sultan Alpaslan ile istiklal mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak, Zafer Haftası'nı kutlamak ve bu ruhu gelecek nesillere aktarmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığımız ile özel bir program hazırladık. Ülkemizin yerli imkanlarıyla yaptığı TCG Anadolu gemisiyle gençlerimize hem milli mücadele ruhunu yaşatmak hem de teknoloji ve savunma sanayisi alanında onlara ilham vermek amacıyla bu yolculuğu düzenliyoruz. Gençlerimize bu imkanı sunan Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'e teşekkür ediyoruz."