Ara Güler'in Fotoğrafları Zagreb'de Sergileniyor - Son Dakika
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Ara Güler'in Fotoğrafları Zagreb'de Sergileniyor

Ara Güler\'in Fotoğrafları Zagreb\'de Sergileniyor

Ara Güler'in 19 fotoğrafının sergilendiği etkinlik, Zagreb'deki Kranjcar Galerisi'nde açıldı.

11.02.2025 00:46
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, " İstanbul'un Gözü" olarak da anılan Ara Güler'in günlük yaşamda insan hallerini gösterdiği 19 fotoğrafından oluşan sergi açıldı.

Duayen foto muhabiri Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan sergi, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Ara Güler Müzesi ve Doğuş Grubu işbirliğiyle Kranjcar Galerisi'nde açıldı.

Sergiye, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Hırvatistan'ın eski Cumhurbaşkanı Ivo Josipovic'in yanı sıra büyükelçiler, yerel yetkililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Altuntaş, açılışta yaptığı konuşmada, Güler'in kendisini her zaman bir foto muhabiri olarak gördüğünü ancak fotoğraflarında sanatsal gücün açıkça fark edildiğini söyledi.

Ara Güler Müzesi Satış ve İş Geliştirme Müdürü Yasemin Özüye ise Güler'in fotoğraflarının Zagreb'de sergilenmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Özüye, sergideki fotoğrafların Güler'in mirasının küçük bir kısmını oluşturduğunu, eserlerin sanatçının imzasını ve Türkiye'nin zengin kültürel ortamını belgelediğini aktardı.

15 Şubat'a kadar açık kalacak sergide Ara Güler'in hayatını ve çalışmalarını anlatan belgesel gösterimi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ara Güler'in Fotoğrafları Zagreb'de Sergileniyor - Son Dakika

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