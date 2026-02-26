ZAGREB, 26 Şubat (Xinhua) -- Hırvatistan'ın başkenti Zagreb çarşamba günü Rudjer Boskovic İnsansı Robotik Konferansı'na ev sahipliği yaptı.
Çinli Unitree Robotics şirketinin geliştirdiği Unitree G1 platformu üzerine inşa edilen "Tonka" adlı insansı robot, sergilediği akıcı dans rutinleri ve kung fu figürleriyle dikkat çekti. Robotun adı, yerel kültürü yansıtmak amacıyla yaygın kullanılan bir Hırvat kadın isminden seçildi.
Son Dakika › Güncel › Zagreb'de İnsansı Robot Konferansı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?