Zaharova: ABD'nin Orta Doğu Krizinde Başarısızlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Doğu'daki durumun ABD'nin krizlerin çözümünde acizliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Zaharova, İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki durumu "ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin tam bir başarısızlığı" olarak nitelendirdi.

Kanlı dramın giderek ivme kazandığını dile getiren Zaharova, " Beyaz Saray'ın muğlak açıklamaları krizlerin çözümünde tam bir acizliğini ortaya koyuyor. (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken'ın çabaları on binlerce kişinin ölümüne ve çıkmaza yol açtı." ifadelerini kullandı.