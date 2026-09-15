Zaharova, ABD'nin uzay silahı açıklamasını eleştirdi, acil müzakere çağrısı yaptı - Son Dakika
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Zaharova, ABD'nin uzay silahı açıklamasını eleştirdi, acil müzakere çağrısı yaptı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meink'in uzayı kontrol etmek için gerekli silahlara sahip olduklarına dair açıklamasını eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, uzayda silah yarışının önlenmesine yönelik somut adımların acilen atılması gerektiğini söyledi.

Zaharova, ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Troy Meink'in "uzayı kontrol etmek için gerekli silahlara sahip oldukları" yönündeki açıklamasını gazetecilere değerlendirdi.

ABD'nin bu konuda yıkıcı bir çizgi izlediğini belirten Zaharova, bunun olumsuz sonuçlara yol açabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Washington, kendi dar çıkarları uğruna, uzayda yaşanacak herhangi bir silahlı çatışmanın insanlık için doğuracağı felaket niteliğindeki sonuçları tamamen göz ardı etmeye hazır. Bu, uzayla ilgili çalışmalar ve ülkelerin uzayı keşfetme imkanı için tehlike yaratıyor, Dünya gezegeninde çok sayıda sosyal ve ekonomik süreçler için riskler oluşturuyor. Uzayda silah yarışının önlenmesine yönelik somut adımların acilen atılması gerekiyor."

Sözcü Zaharova, uzayda silahların konuşlandırılmasının yasaklanması konusunda müzakerelerin derhal başlatılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Rusya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zaharova, ABD'nin uzay silahı açıklamasını eleştirdi, acil müzakere çağrısı yaptı - Son Dakika

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