Zaharova'dan Trump'ın enerji ateşkesi teklifine somut adım çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında "enerji ateşkesi" teklifinin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Ateşkeslere her zaman uyduk. Aynısı Kiev yönetimi için söylenmez." dedi.

Zaharova, Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Gençlik Festivali kapsamında haftalık basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında "enerji ateşkesi" teklifine ilişkin, "Önemli olan, bu açıklamaların somut adımlara dönüştürülmesi. Ateşkeslere her zaman uyduk. Aynısı Kiev yönetimi için söylenmez. Bu nedenle söylenen her sözün somut eylemlerle desteklenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakereler için uygun olmadığını belirten Zaharova, söz konusu ülkenin dış siyasette tarafsızlığını yitirdiğini, Rusya'ya karşı siyaset izlediğini söyledi.

Zaharova, NATO ülkelerinin Ukrayna topraklarında ve dışında silah üretim tesisleri kurduğuna dikkati çekerek, "Rusya'ya yönelik askeri tehdidin bulunduğu her nokta, meşru askeri hedef niteliğindedir." dedi.

"Macaristan'ın Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararına yanıt verilecek"

Litvanya'nın anayasasındaki nükleer silah yasağını kaldırma yönündeki planlarının Rus güvenliğini tehdit ettiğini belirten Zaharova, buna karşılık vereceklerini belirtti.

Zaharova, Batı ülkelerine nükleer silahların yayılması konusunda yaptığı uyarıları dikkate alma çağrısında bulundu.

Macaristan'ın Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararının yapıcı olmadığını söyleyen Zaharova, bu karara gerekli şekilde yanıt vereceklerini kaydetti.

Mariya Zaharova, Japonya'nın, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

"Rus birlikleri, Ermenistan'da ikili anlaşmalar çerçevesinde bulunuyor"

Ermenistan'da bulunan Rus askeri üssünün akıbetiyle ilgili soruyu yanıtlayan Zaharova, bu üssün bölgenin güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Zaharova, "Rus birlikleri, Ermenistan'da ikili anlaşmalar çerçevesinde bulunuyor. Bu anlaşmalara uymaya hazırız. Erivan'ın da aynı yaklaşımı sergileyeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Zaharova, Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasının kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.