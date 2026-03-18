Zaharova: Filistin Sorunu Orta Doğu İçin Kilit

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Filistin sorununun çözülmesinin tüm Orta Doğu için kilit mesele olduğunu belirterek, "Filistin sorununa adil bir çözüm bulunmadan bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanması mümkün değil." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Orta Doğu bölgesindeki duruma değinen Zaharova, "Orta Doğu'daki çatışma, petrol ve doğal gaz pazarlarında çalkantıya yol açtı ve küresel ekonomiye önemli ölçüde zarar verdi. Gübre fiyatlarında artış var. Enerji kaynakları fiyatlarının ve lojistik maliyetlerinin artması, tarım arazilerinin azalması nedeniyle, temel gıda ürünlerinin fiyatları yakında artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki çatışmaların sürdürülmesi durumunda, bunun petrol fiyatının daha da artmasını sağlayacağını aktaran Zaharova, İsrail ile ABD'nin İran'daki enerji tesislerine yönelik saldırılarının çevre kirliliğine yol açtığını vurguladı.

Zaharova, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin ise "Bu eylemleri kınıyoruz. Sivillere ve sivil altyapıya yönelik her türlü saldırı kabul edilemez. Bu, durumun daha da gerginleşmesine ve Lübnan'daki insani durumun kötüleşmesine yol açacak." ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer sorununa da dikkati çeken Zaharova, bu sorunun siyasi ve diplomatik araçlarla müzakere masasında çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Zaharova, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıya dair ise şunları kaydetti:

"Bu sorumsuz ve kesinlikle kabul edilemez füze saldırısını şiddetle kınıyoruz. Tel Aviv ve Washington, nükleer altyapı tesislerine yönelik pervasızca saldırı düzenlemekten kaçınmalı. Bu, bölgede radyolojik ve çevresel bir felaketin yaşanması riskini artırıyor. Çatışma taraflarını acilen ateşkes sağlamaya ve gerginliğin azaltılmasına yönelik girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz. Çatışmaların sürdürülmesi, nükleer alan dahil tüm Orta Doğu için benzeri görülmemiş olumsuz sonuçlar doğurabilir."

Orta Doğu'da çatışmaların durdurulması, mevcut durumun da siyasi ve diplomatik çözüm yoluna döndürülmesi gerektiğini vurgulayan Zaharova, bu konuda ilgili taraflarla temasları sürdürdüklerini belirtti.

"Filistin sorunu derin bir kriz içinde"

AA muhabirinin, Filistin meselesinin çözüm süreciyle ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, bu meselenin İran'a yönelik saldırılar nedeniyle unutulduğuna işaret etti.

Zaharova, "İlgi gösterilmediği için Filistin sorunu derin bir kriz içinde. Filistin sorununa adil bir çözüm bulunmadan ve Filistin halkının kaderini belirleme hakkı güvence altına alınmadan, bölgede kalıcı ve sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanması mümkün değil." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili barış planına değinen Zaharova, Rusya ile Çin'in, bu planın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) oylamasında çekimser kaldığını anımsattı.

Zaharova, Gazze Barış Kurulu toplantısının ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başlatmasından 10 gün önce düzenlendiğine dikkati çekerek, "Amerikalılar ve İsrailliler, Arap ülkelerini zor duruma düşürdü. Gazze meselesini kullanarak, İran'a karşı saldırgan eylemlerini örtbas etti." görüşünü paylaştı.

BMGK'nin Filistin meselesinin çözümüne odaklanması gerektiğini söyleyen Zaharova, "Bu sorunun çözümü, tüm bölge için kilit mesele." ifadesini kullandı.