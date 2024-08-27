Zambiya'da Taş Ocağındaki Göçükte 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Zambiya'da bir taş ocağındaki göçükte 9 kişinin öldüğü bildirildi.
Polis Sözcüsü Rae Hamoonga, basına yaptığı açıklamada, başkent Lusaka'nın yaklaşık 50 kilometre doğusundaki Chongwe'de, kayıt dışı faaliyet gösteren bir taş ocağında göçük meydana geldiğini belirtti.
Hamoonga, göçükte 9 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralı kurtulduğunu kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zambiya'nın kuzeyindeki bir açık bakır madeninde Aralık 2023'te meydana gelen göçükte yaklaşık 30 madenci yaşamını yitirmişti.
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