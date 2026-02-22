Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler - Son Dakika
Son Dakika Logo

22.02.2026 10:15
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletine bağlı Tungan Dutse köyüne 150'den fazla motosikletli saldırgan tarafından baskın yapıldı. Saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybederken, kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişi kaçırıldı.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletine bağlı Tungan Dutse köyüne silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de kaçırıldı.

Zamfara Eyalet Meclisi'nde saldırının yaşandığı bölgeyi temsil eden milletvekili Hamisu Faru cumartesi günü yerel basına yaptığı açıklamada, Bukkuyum Yerel Yönetim Bölgesi'nde bulunan köye yönelik baskının perşembe akşamından cuma sabahına kadar sürdüğünü söyledi.

150'DEN FAZLA MOTOSİKLETLİ SALDIRGAN

Olayla ilgili ilk değerlendirmelere atıfta bulunan Faru, 150'den fazla motosikletli saldırganın köy içinde dolaşarak sivillere rastgele ateş açtığını ve bazı binaları yerle bir ettiğini belirtti.

EN AZ 50 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

"Köye kalabalık bir grupla baskın düzenleyen saldırganlar en az 50 kişinin ölümüne yol açtı" diyen Faru, birçok kişinin can güvenliği nedeniyle çevredeki çalılıklara kaçtığını, bu nedenle saldırı sırasında kaçırılanların kesin sayısının henüz belirlenemediğini ifade etti.

KADIN VE ÇOCUKLARI KAÇIRDILAR

Faru, hayatını kaybedenler arasında tüccar ve çiftçilerin bulunduğunu, kaçırılanların büyük bölümünü ise kadın ve çocukların oluşturduğunu bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, Nijerya, Güncel, Suç, Son Dakika

