Zamir ile Netanyahu Ailesi Arasında Kriz

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi'ni işgal planına karşı olduğu için Başbakan Binyamin Netanyahu ailesinin kendisini görevden almaya çalıştığına inanıyor.

The Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, Genelkurmay Başkanı Zamir'in ordu içindeki subaylara ve ordu dışındaki bazı üst düzey yetkililere, "Netanyahu ailesinin kendisini görevden almaya çalıştığını" söylediği belirtildi.

Zamir'in, askeri ve diğer üst düzey yetkililere "Gazze kentindeki operasyona karşı sergilediğim tutum için Netanyahu ailesi beni hedef alıyor ve beni görevden almak istiyor." dediği aktarıldı.

Öte yandan Haaretz gazetesine konuşan ve Zamir ile üst düzey yetkililer arasında gerçekleşen istişare görüşmelerine vakıf bir kaynak ise Genelkurmay Başkanı Zamir'in yaşananların farkında olduğunu ve orduyu Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'a teslim etmeyeceğini ifade etti.

Netanyahu'nun daha önce Herzi Halevi'yi de aynı şekilde Genelkurmay Başkanlığından aldığına işaret edilen haberde, Savunma Bakanı Katz'ın Zamir'e karşı tutumunda Netanyahu'yu desteklediğine dikkat çekildi.

Bu arada İsrail devlet televizyonu KAN, Genelkurmay Başkanı Zamir'in, dün akşam Katz'la toplantı kararına rağmen Savunma Bakanlığındaki ofise girmesine izin verilmediğini aktardı.

Önceden planlanan bir toplantı için Savunma Bakanlığına gelen Zamir'in, "Katz'ın meşgul olduğu" gerekçesiyle içeri alınmadığını belirten KAN, Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan "Gelmemesi için Zamir'e bilgi verildi ancak yine de geldi." açıklamasına da yer verdi.

Netanyahu'nun, Tel Aviv yönetimlerinin 1967-2005 yıllarında 38 sene boyunca işgal ettiği Gazze Şeridi'ni yeniden işgal planını dile getirdiğinden beri Genelkurmay Başkanı Zamir'le anlaşmazlık yaşadığı yerel basına yansıyor.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde saldırıların aşamalı yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.