Zara'da Ayı Saldırısı: Mahmut Alkaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zara'da Ayı Saldırısı: Mahmut Alkaya Hayatını Kaybetti

Zara\'da Ayı Saldırısı: Mahmut Alkaya Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Zara ilçesinde yapılan bir gezi sırasında ayı saldırısına uğrayan 47 yaşındaki Mahmut Alkaya, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ayı, başka kişilere zarar verebileceği düşünülerek vurularak öldürüldü.

09.12.2024 10:37  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİVAS'ın Zara ilçesinde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Mahmut Alkaya'ya (47) saldırıp ölümüne neden olan ayı, başka kişilere de zarar verebileceği değerlendirilerek vurularak öldürüldü.

Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyünde önceki gün arkadaşlarıyla birlikte kırsalda yürüyüşe çıkan Mahmut Alkaya'ya ayı saldırdı. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle kent merkezindeki Numune Hastanesi'ne kaldırılan Alkaya, kurtarılamadı. Mahmut Alkaya, köyünde toprağa verildi.

Olayın ardından bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ayı, başkalarına da saldırabileceği değerlendirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile ruhsatlı avcıların kontrolünde vurularak öldürüldü.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS, -

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Sivas, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zara'da Ayı Saldırısı: Mahmut Alkaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 4 askerimiz şehit oldu Isparta'da askeri helikopter düştü! 4 askerimiz şehit oldu
10:39 Esad’ın mezbahası Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
09:44 ’’Esad, Rusya’da görüntülendi’’ diye paylaşılıyordu Gerçek bambaşka çıktı ''Esad, Rusya'da görüntülendi'' diye paylaşılıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
16:31 Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti
16:30 Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı
16:25 Doğu Perinçek’in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı Doğu Perinçek'in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı
16:08 Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii’nde bugün namaz kılınıyor Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor
15:53 Suriye Milli Ordusu Münbiç’te Kontrolü Ele Geçirdi, Halk Teröristlere Karşı Ayaklandı Suriye Milli Ordusu Münbiç'te Kontrolü Ele Geçirdi, Halk Teröristlere Karşı Ayaklandı
15:50 Okan Buruk’tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri
15:44 Şam’daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası’nı yağmaladılar Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar
15:38 Arda Turan, Eyüpspor’a tarihinde bir ilki yaşattı Arda Turan, Eyüpspor'a tarihinde bir ilki yaşattı
15:33 Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ’Esad’ desteği: Başarı hepimize ait Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Esad' desteği: Başarı hepimize ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 11:48:53. #1.12#
SON DAKİKA: Zara'da Ayı Saldırısı: Mahmut Alkaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.