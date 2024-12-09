Zara\'da Ayı Saldırısı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

SİVAS'ın Zara ilçesinde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Mahmut Alkaya'ya (47) saldırıp ölümüne neden olan ayı, başka kişilere de zarar verebileceği değerlendirilerek vurularak öldürüldü.

Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyünde önceki gün arkadaşlarıyla birlikte kırsalda yürüyüşe çıkan Mahmut Alkaya'ya ayı saldırdı. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle kent merkezindeki Numune Hastanesi'ne kaldırılan Alkaya, kurtarılamadı. Mahmut Alkaya, köyünde toprağa verildi.

Olayın ardından bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ayı, başkalarına da saldırabileceği değerlendirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile ruhsatlı avcıların kontrolünde vurularak öldürüldü.