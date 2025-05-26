Sivas'ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas\'ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı
26.05.2025 20:39
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Sivas'ın Zara ilçesinde bir kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sivas'ın Zara ilçesinde kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

KÖMÜR OCAĞINDAKİ PATLAMADA 1 ÖLÜ, 2 YARALI

İlçeye bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Patlamadan sonra çıkan yangın kontrol altına alındı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sivas Valiliği ise olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlk belirlemelere göre, resmi olarak faaliyette olmayan bir kömür ocağına ait açık işletme sahasında nedeni henüz belli olmayan bir patlama meydana geldiği, patlama sonucu yabancı uyruklu 1 şahsın vefat ettiği, 2 yabancı uyruklu şahsın da yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar tedavi edilmek üzere Sivas il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilmiştir.

Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür. Olay yerine ulaşan ekipler gerekli güvenlik tedbirlerini almış ve bölgede soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedene Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta kömür ocağında patlama: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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