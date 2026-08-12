Zaviye Rafinerisi'nde Yangın
Zaviye Petrol Rafinerisi'nde bir yakıt tankı saldırıya uğrayarak büyük bir yangına yol açtı.
TRABLUS, 12 Ağustos (Xinhua) -- Libya'nın batısındaki Zaviye Petrol Rafinerisi'nde bulunan yakıt tanklarından biri doğrudan hedef alındı. Saldırı sonucu tankta büyük bir yangın çıktığı ve tankın tamamen çöktüğü bildirildi.
Kaynak: Xinhua
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