Zayıflama İğneleri Süreci Kolaylaştırır Ama Kalıcı Çözüm Yaşam Tarzı Değişikliğidir

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit İspiroğlu, zayıflama iğnelerinin iştahı azaltarak, mide boşalmasını yavaşlatarak ve erken tokluk sağlayarak kalori alımını düşürdüğünü, ancak kilo kaybının temelinde hâlâ kalori açığı olduğunu belirtti. İlaçların süreci kolaylaştırdığını ama sihirli bir etki yaratmadığını söyledi.

İğne kullanırken yeterli protein alımı, sıvı tüketimi ve kas kütlesini korumak için direnç egzersizi yapılması gerektiğini vurgulayan İspiroğlu, beslenme düzeni değişmezse iğne bırakıldığında kilonun geri alınabileceğini ifade etti. Kalıcı sonucun yaşam tarzı değişikliğiyle mümkün olduğunu ekledi.