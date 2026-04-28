Zayıflama İğneleri Süreci Kolaylaştırır Ama Kalıcı Çözüm Yaşam Tarzı Değişikliğidir
Zayıflama İğneleri Süreci Kolaylaştırır Ama Kalıcı Çözüm Yaşam Tarzı Değişikliğidir

28.04.2026 12:05
Uzmanlar, zayıflama iğnelerinin iştahı azaltarak kalori açığı oluşturduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını, sürdürülebilir beslenme ve egzersizle desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Yiğit İspiroğlu, zayıflama iğnelerinin iştahı azaltarak, mide boşalmasını yavaşlatarak ve erken tokluk sağlayarak kalori alımını düşürdüğünü, ancak kilo kaybının temelinde hâlâ kalori açığı olduğunu belirtti. İlaçların süreci kolaylaştırdığını ama sihirli bir etki yaratmadığını söyledi.

İğne kullanırken yeterli protein alımı, sıvı tüketimi ve kas kütlesini korumak için direnç egzersizi yapılması gerektiğini vurgulayan İspiroğlu, beslenme düzeni değişmezse iğne bırakıldığında kilonun geri alınabileceğini ifade etti. Kalıcı sonucun yaşam tarzı değişikliğiyle mümkün olduğunu ekledi.

Arakçi ile görüşen Putin’den Trump’ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi
Galatasaray’dan olay hareket Kerem Aktürkoğlu’nun o sözleri hoparlöre verilmiş Galatasaray'dan olay hareket! Kerem Aktürkoğlu'nun o sözleri hoparlöre verilmiş
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
Advertisement
