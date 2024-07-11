Zehir akan Nilüfer Çayı'nda atık su deşarjı tespit edilemedi - Son Dakika
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Zehir akan Nilüfer Çayı'nda atık su deşarjı tespit edilemedi

Uludağ'ın güneyinden akan ve Bursa ovasını besleyen Nilüfer Çayı'nda atık su deşarjı tespit edilemedi. Çayın rengi sanayileşme nedeniyle katrana dönmüş durumda ve bazı zamanlarda balık ölümleri yaşanıyor. Çevre Şehircilik ve İlklim Değişikliği İl Müdürlüğü inceleme başlattı ve henüz herhangi bir atık su deşarjı tespit edilemedi.

11.07.2024 20:40
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Zehir akan Nilüfer Çayı'nda atık su deşarjı tespit edilemedi

BURSA - Uludağ'ın güneyinden akan ve Bursa ovasını tek başına besleyen Nilüfer Çayı zehir saçıyor. Yılın belirli dönemlerinde balık ölümlerinin de yaşandığı çayda Bursa Çevre Şehircilik ve İlklim Değişikliği İl Müdürlüğü inceleme başlatırken herhangi bir atık su deşarjı tespit edilemedi.

Bursa'nın önemli su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Çayı'nın rengi, sanayileşme nedeniyle adeta katrana döndü. Kilometrelerce uzunluğuyla tarım alanlarının vazgeçilmez su kaynağı olan çayda bazı zamanlarda toplu balık ölümleri görülüyor. Geçtiği güzergah boyunca çok sayıda fabrikanın kimyasal ve boya atıklarıyla kirlenen Nilüfer Çayı'nın suyu Bursa ovasını suluyor. Simsiyah suyla tarımsal sulama yapılması milyonlarca insanın sağlığını tehlikeye atıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Ekmekçiler Mahallesi'nde yaşayan İlhan Düzen, Nilüfer Çayı'nın kirliği konusunda CİMER'e şikayette bulundu. Düzen'e kısa sürede cevap veren Bursa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Nilüfer Çayı'nda inceleme başlatıldığını ve henüz herhangi bir atık su deşarjı tespit edilemediğini açıkladı.

Bursa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından CİMER şikayetine verilen cevapta, "İlgili CİMER şikayetinde Nilüfer Deresi'nin kirliliğinden şikayet edilerek konunun valiliğimizce (Çevre Şehircilik ve İlklim Değişikliği İl Müdürlüğü) incelenmesi istenmiştir. Söz konusu şikayete istinaden teknik elemanlarımızca denetim yapılmış olup dereye atık su deşarjı gözlenmemiştir. Bununla birlikte ilimizde bulunan derelere arıtılmış atık su deşarj eden artıma tesisleri valiliğimizden (Çevre Şehircilik ve İlklim Değişikliği İl Müdürlüğü) alınmış atık su deşarjı konulu Çevre İzni kapsamında ani denetimlerle denetlenmekte olup günde 5 bin metreküp üzerindeki kapasiteye sahip büyük arıtma tesislerinin deşarj suları online olarak bakanlığımız portalından izlenmekte ve limit aşımı olduğunda otomatik olarak numune alınarak ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemler yürütülmektedir. Atık su deşarjıyla ilgili olarak herhangi bir uygunsuzluğun tespiti durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri gereğince idari yaptırım uygulandığı hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Zehir akan Nilüfer Çayı'nda atık su deşarjı tespit edilemedi - Son Dakika

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