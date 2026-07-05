Zehirlenme Vakası: 66 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zehirlenme Vakası: 66 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

05.07.2026 14:45
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarım ilacından zehirlendiği belirtilen 66 yaşındaki Y.Ş. hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarım ilacından zehirlendiği belirtilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çelikli Mahallesi'nde Y.Ş. (66), kendisine ait bahçede kavak ağaçlarını ilaçladıktan sonra evine geldi.

Bir süre sonra rahatsızlanan Y.Ş. için yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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