Zehra Kınık Kazada Asli Kusurlu Bulundu - Son Dakika
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Zehra Kınık Kazada Asli Kusurlu Bulundu

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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı, trafik kazasında asli kusurlu bulundu.

18.02.2025 12:22
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Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL)- Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, karıştığı trafik kazasında, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava kapsamında, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı bilirkişi raporunda da kazada asli kusurlu bulundu. Bilirkişi raporlarına rağmen bir gün bile tutuklu kalmayan Zehra Kınık'ın yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasıyla ilgili başvurularına devam etmesine tepki gösteren Barlasçeki ailesinin avukatı Uysal Uğurlu, "Her defasında ısrarla yurt dışında çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyorlar ve bunu talep ederken de bazen sınırları zorlamak denilen tabirde örneklemeler ve kusur atıflarında bulunuyorlar." dedi.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı bilirkişi raporunda da kazada asli kusurlu bulundu. Kınık, daha önce dava dosyasına giren 2 bilirkişi raporundan birinde yüzde 100 kusurlu, diğerinde ise asli kusurlu sayılmıştı.

"'Dur' trafik işaret levhasını dikkate alarak durup..."

Raporda, "Sanık sürücü Fatıma Zehra Kınık Demir, sevk ve idaresindeki otomobil ile olay yeri kavşaktan geçişini kendisine hitaben bulunan 'Dur' trafik işaret levhasını dikkate alarak durup tek yönlü iki şeritli olan yolda araçların seyir durumlarını yeteri kadar kontrol ettikten sonra yapması, ilk geçiş hakkını seyir istikametine göre kavşak kolunun sol tarafından gelen ve seyrine düz devam etmek isteyen müşteki sürücü idaresindeki motosiklete vermesi gerekirken, bu hususlara riayet etmeyerek müşteki sürücü idaresindeki motosiklete çarptığı ve akabinde gerçekleşen olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmekle asli kusurludur." ifadelerine yer verildi. Raporda, kazada yaşamını yitiren Barlasçeki ise kasksız olarak yolculuk yapması nedeniyle kendi ölümünde alt düzeyde tali kusurlu bulundu.

"Zehra Kınık'ın asli kusurlu olduğu 3 raporla da tespit edilmiş oldu"

Adli Tıp raporunu ANKA'ya değerlendiren Barlasçeki ailesinin avukatı Uysal Uğurlu, "Her ne kadar Zehra Kınık savunmasında, 'Benim bir kusurum yok, motorsiklet sürücüsü bana çarptı' dese de her 3 raporda da Zehra Kınık'ın asli kusurlu olduğu testip edildiğinden savunmalarında belirttiği hususların gerçekleri yansıtmadığı 3 ayrı raporla da tespit edilmiş oldu" dedi.

Zehra Kınık'ın yurt dışı yasağının kaldırılması ısrarı

Zehra Kınık'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebiyle yeni bir dilekçe vermesine ilişkin Uğurlu, "Her defasında ısrarla yurt dışında çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyorlar ve bunu talep ederken de bazen sınırları zorlamak denilen tabirde örneklemeler ve kusur atıflarında bulunuyorlar. Ne kadar talep edilirse edilsin mahkemenin yurt dışına çıkış yasasını kaldıracağını düşünmüyorum." diye konuştu.

Uğurlu, mahkemenin, Kınık hakkında tutuklama kararı vermesi için hukuki hiçbir engel bulunmadığını, ancak uygulamada bu gibi durumlarda pek tutuklama kararı verilmesinin görülen bir durum olmadığını söyledi.

Adli Tıp raporunda, Zehra Kınık'ın "dur" levhasına uymaması sebebiyle asli kusurlu sayıldığı, ayrıca motora Zehra Kınık'ın çarptığının sabit olduğunun raporda yer aldığını vurgulayan avukat Uğurlu, "Buna göre Zehra Kınık'ın ifadelerinin gerçek olmadığı tespit edilmiş ve aynı zamanda tanık olarak duruşmaya katılan servis şöförünün de beyanında geçen 'motor çok hızlı idi arabaya çarptı' ifadelerinin gerçek olmadığı ispat edilmiş oldu. (Barlasçeki'nin kasksız olması) Aslında başından beridir bizim savunduğumuz kask takmamış olmanın, kazanın oluşumuna değil, sonucuna etki ettiğini gösteren bir durum. Zira raporda da 'kendi ölümünde alt düzeyde tali kusurlu'dur şeklinde belirtilmiştir. Diğer bir deyişle raporda kazanın oluşumunda değil, ölümünde alt düzeyde tali kusurlu şeklinde belirtilmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zehra Kınık Kazada Asli Kusurlu Bulundu - Son Dakika

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