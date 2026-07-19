Zeki Çelik: Kanserle Mücadelede Edebiyat - Son Dakika
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Zeki Çelik: Kanserle Mücadelede Edebiyat

Zeki Çelik: Kanserle Mücadelede Edebiyat
19.07.2026 11:50
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Isparta'da yazar Zeki Çelik, kanserle mücadelesine eserleriyle devam ediyor, 170 kitap yazdı.

Isparta'da 55 yıldır edebiyatın farklı alanlarında eserler veren yazar Zeki Çelik, 2014 yılında yakalandığı kolon kanseriyle mücadelesini yazmaya ve üretmeye devam ederek sürdürüyor.

Kanser nedeniyle ameliyat olan ve kemoterapi tedavisi gören Çelik, hastalıkla mücadelesinde kalemi hiç elinden bırakmadı.

Çalışmalarını 2014 yılında kurduğu Zekice Kültür Sanat Evi'nde sürdüren Çelik, AA muhabirine, bugüne kadar yaklaşık 170 kitap hazırladığını, bunların 70'ini yayımladığını söyledi.???????

Kültür evinde kendi eserleri başta olmak üzere yaklaşık 25 bin kitabın bulunduğunu belirten Çelik, kanser tedavisinin en zorlu dönemlerinde dahi üretmeye devam ettiğini anlattı.

Kendisini hayata bağlayan şeyin eserleri ve duyguları olduğuna dikkati çeken Çelik, "Ben kolon kanserinden 2014 yılının sonunda ameliyat oldum. O günden bu yana kemoterapi tedavisi gördüm, çeşitli operasyonlar geçirdim. Beni hayata bağlayan eserlerim ve duygularımdır. Buradaki çalışmalar bana moral ve motivasyon oluyor. Bir okuyucunun 'Kitabınızı çok beğendim, tekrar kitap almaya geldim' demesi dünyalar benim oluyor." dedi.

Doktorunun moral ve motivasyonunu yüksek tutmasını tavsiye ettiğini, kendisinin de bu süreci kitaplarına taşıdığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Doktorum bana 'Hayatta kalmak istiyorsan moral motivasyonunu yüksek tutmalısın' dedi. Ben de bunun üzerine sağlıkla ilgili kitaplar yazdım. 'Kanseri Yenmezsek O Bizi Yener', 'Yeter Bende Misafir Oldun, Kanser Sana Güle Güle', 'Moral Motivasyonu' ve 'Sağlık Olsun' isimli eserlerimi hazırladım. Amacım hem kendi yaşadıklarımı paylaşmak hem de hastalara umut olmak. Buraya geldiğim zaman huzur buluyor, mutluluk duyuyorum. Yazmak ve üretmek beni yaşama bağlıyor."

Kaynak: AA

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