Zeki Kadirbeyoğlu Konağı, Okul Oluyor - Son Dakika
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Zeki Kadirbeyoğlu Konağı, Okul Oluyor

Zeki Kadirbeyoğlu Konağı, Okul Oluyor

Gümüşhane'deki tarihi konağın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisi protokolü imzalandı.

17.12.2024 17:51
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Gümüşhane'deki tarihi Zeki Kadirbeyoğlu Konağı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne tahsis edildi.

Süleymaniye Mahallesi'ndeki Zeki Kadirbeyoğlu Konağı'nda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, İl Genel Meclis Başkanı Eşref Balki ve diğer ilgililer katıldı.

Tarihi konağın, uygulamalı restoran olarak hizmet vermesi amacıyla belediye tarafından bedelsiz olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisini içiren protokol, Baruş, Başer ve Doğan arasında imzalandı.

Vali Baruş, Süleymaniye Mahallesi'nde yüzyılların getirdiği tarih ve kültür birikimi olduğunu belirterek, "Süleymaniye Mahallesi'nin adeta Gümüşhane'nin tarihi can damarı olduğunu diyebiliriz. Geçmişimize sahip çıkmak ve değerleri ise günümüzde hizmete sunmak için gayret gösteriyoruz. Süleymaniye Mahallesi zaman içerisinde birçok dinin yaşadığı ve kültürlerin harman olduğu mekan olduğunu söyleyebiliriz. Burada çok değerli kültür varlıklarımız var." dedi.

Baruş, imzalanan protokol ile Zeki Kadirbeyoğlu Konağı ile hamamın aktif olarak kullanılacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Başer ise konağın Gümüşhane tarihine şahitlik ettiğini vurgulayarak, "Aldığımız kararın da tarihi bir adım olduğunu düşünüyorum. Konağı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bedelsiz olarak devrediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün konağı en iyi şekilde kullanacağına eminim. Konağımız hak ettiği yere gelecektir. Eğitim ve turizm için kullanılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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