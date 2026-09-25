(MUĞLA) - Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren, vefatının 30'uncu yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'nın ev sahipliğinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen dua ve konser programlarıyla anılıyor.

"Sanat Güneşi" Zeki Müren, vefatının 30'uncu yılında Bodrum'da anılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) ev sahipliğinde düzenlenen anma programı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi katkılarıyla gerçekleşiyor.

Etkinlikler, Zeki Müren Sanat Müzesi'nde halka açık olarak düzenlenen mevlid ve dua programı ile başladı. Programa TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dua programı öncesinde günün anlam ve önemini ifade eden açılış konuşmaları yapıldı.

TSK MEHMETÇİK VAKFINDAN ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA DESTEK

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı, Zeki Müren'i vefatının 30'uncu yılında hem Bodrum'da hem de doğum yeri olan Bursa'da Türk Eğitim Vakfı ile birlikte andıklarını belirtti. Mehmetçik Vakfı'nın 44 yıldır hayırseverlerin destekleriyle faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Şanlı, halen bin 672'si üniversite öğrencisi olmak üzere 17 binin üzerinde şehit ve gazi yakınına destek verdiklerini söyledi. Zeki Müren'in mütevazı kişiliği, eğitim sevdası ve vatan sevgisiyle örnek bir insan olduğunu vurgulayan Şanlı, merhum sanatçıya ve ebediyete intikal eden tüm bağışçılara rahmet diledi.

ZEKİ MÜREN FONUNDAN BİNLERCE ÖĞRENCİ YARARLANDI

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ise Zeki Müren'in sadece büyük bir sanatçı değil, aynı zamanda eğitime ve hayır işlerine gönül vermiş özel bir insan olduğunu ifade etti. Sanatçının Türkçe'ye hakimiyeti, zekası ve beyefendiliğiyle topluma örnek olduğunu belirten Tekbaş, TEV olarak bugüne kadar 300 bine yakın öğrenciye burs sağladıklarını, bunlardan 4 bin 500'den fazlasının doğrudan Zeki Müren fonu sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Tekbaş, konuşmasında Zeki Müren'in yanı sıra Ulu Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve ebediyete intikal eden tüm bağışçıları andı.

BODRUM BELEDİYESİ'NDEN ANMA ETKİNLİKLERİNE DESTEK

Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu da Zeki Müren'i anma programlarının 30 yıldır aralıksız sürdüğünü ifade etti. Müren'in Bodrum için "müstesna" bir değer olduğunu ifade eden Çakaloğlu, Bodrum Belediyesi olarak bu mirasa her zaman sahip çıkacaklarını belirtti. Çakaloğlu, Türk Eğitim Vakfı ile TSK Mehmetçik Vakfı'nın Zeki Müren'in bıraktığı meşaleyi yıllardır büyük bir kararlılıkla taşıdığını ve yapılan bağışların eğitim ile vatan savunmasındaki ailelere sağladığı katkının çok kıymetli olduğunu vurguladı. Belediyenin bu anlamlı etkinliğe her yıl gönülden destek verdiğini hatırlatan Çakaloğlu; törende okunan mevlid ve edilen duaların başta Cumhuriyet kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler, gaziler ve ebediyete intikal eden tüm değerler için kabul olmasını temenni etti.

DUALAR EDİLDİ, LOKMA İKRAMI YAPILDI

Konuşmaların ardından program, mevlid ve duaların okunmasıyla devam etti. Bodrum İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii müezzin-kayyımı Erol Bulca ile Umurca Mahallesi Camii müezzin-kayyımı Serbülent Sarı tarafından okunan dualara ve mevlide vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Anma Programı, akşam Bodrum Kalesi'nde saat 20.00'de Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Gökhan Sezen'in sahne alacağı "Zeki Müren'i Anma Gecesi Konseri" ile devam edecek. Konser, Zeki Müren'in unutulmaz eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.