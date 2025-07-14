Zeki Oğuz için anma programı düzenlendi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesince, 2023'te hayatını kaybeden Zeki Oğuz'u anmak için program düzenlendi.

Mehmet Doğan Kütüphanesi'nde düzenlenen anma programı, Oğuz'un "Yörükler" isimli fotoğraf sergisinin açılışı ve Doç. Dr. Şenol Çöm'ün seçkisiyle kısa film gösteriminden oluştu.

Programda Zeki Oğuz'un kızı Şafak Oğuz Çakır, babasının okuma ve yazma tutkusu olduğunu söyledi, anma programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program katılım belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.