Zelenski: Avrupa'nın kaderi Ukrayna'da belirleniyor - Son Dakika
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Zelenski: Avrupa'nın kaderi Ukrayna'da belirleniyor

14.06.2026 01:34
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Zelenski, Ukrayna'nın bağımsızlığı ve Avrupa'nın güvenliği için mücadele ettiğini vurguladı.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın yalnızca kendi bağımsızlığı için değil, Avrupa'nın güvenliği ve özgürlüğü için de mücadele ettiğini belirterek, "Avrupa'nın kaderi burada belirleniyor; Ukrayna'da, bu savaşta ve bu savaşın nasıl sona ereceğinde belirleniyor" dedi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Avrupa ailesinin bir parçası olma hakkı için mücadele verdiğini vurguladı.

Avrupa Birliği'ne katılmış ya da üyelik beklentisi taşıyan tüm Avrupa uluslarına seslenen Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa için büyük fedakarlıklar yaptığını belirterek, "Biz sadece iç reformlar gerçekleştirmiyoruz, sadece bir dönüşümden geçmiyoruz. Biz devletimiz, bağımsızlığımız ve kendi yolumuzu seçme hakkımız ile Avrupa olma hakkımız için savaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın verdiği mücadelenin yalnızca kendi halkını ilgilendirmediğini savunan Zelenski, "Bu hakkımız aynı zamanda bölgemizdeki her ulusun hakkıdır. Biz özgürlüğümüz ve onların özgürlüğü için, kendimiz ve onlar için Avrupa için savaşıyoruz; Baltık devletleri ve Polonya için, Macaristan ve Slovakya için, Romanya ve Moldova için ve Kafkas halkları için" dedi.

"RUSYA'NIN AVRUPA'YI TEHDİT EDİP EDEMEYECEĞİ BU SAVAŞIN SONUCUNA BAĞLI"

Zelenski, savaşın sonucunun Avrupa'nın geleceğini doğrudan etkileyeceğini belirterek, "Avrupa'nın kaderi burada belirleniyor. Ukrayna'da, bu savaşta ve bu savaşın nasıl sona ereceğinde belirleniyor. Rusya'nın bu savaştan sonra Ukrayna'nın ve diğer komşularının varlığını ve Avrupa'nın tamamını tehdit edecek güce ve isteğe sahip olup olmayacağı da burada belirlenecek" değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik temasların süreceğini kaydeden Zelenski, "Bu nedenle bu savaşı onurla ve garanti edilmiş güvenlik ile sona erdirmeliyiz. Bu konuyu Fransa'daki G7 Zirvesi'nde ortaklarımızla, daha sonra Avrupa Konseyi Zirvesi'nde ve Ankara'daki NATO Zirvesi'nde görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Volodimir Zelenskiy, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenski: Avrupa'nın kaderi Ukrayna'da belirleniyor - Son Dakika

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