Zelenski Türkiye'ye Geldi... Zelenski: "Rus Heyetinin Seviyesi Belli Değil, Erdoğan'la Görüşmemiz Sonrası Adımlarımıza Karar Vereceğiz" - Son Dakika
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Zelenski Türkiye'ye Geldi... Zelenski: "Rus Heyetinin Seviyesi Belli Değil, Erdoğan'la Görüşmemiz Sonrası Adımlarımıza Karar Vereceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi ziyarette bulunmak amacıyla Türkiye'ye geldi. Zelenski, Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, bugün İstanbul’da Ukrayna ve Rusya arasında yapılacak görüşmelere katılan Rus heyetinin seviyesinin ve yetkisinin belirsiz olduğunu belirtti. Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmenin ardından Ukrayna’nın nasıl hareket edeceğine karar vereceklerini söyledi.

15.05.2025 12:55
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(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, resmi ziyarette bulunmak amacıyla Türkiye'ye geldi. Zelenski, Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, bugün İstanbul'da Ukrayna ve Rusya arasında yapılacak görüşmelere katılan Rus heyetinin seviyesinin ve yetkisinin belirsiz olduğunu belirtti. Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmenin ardından Ukrayna'nın nasıl hareket edeceğine karar vereceklerini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da bugün yeniden başlaması planlanan doğrudan müzakereler öncesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Ankara'ya iniş yaptıktan sonra havaalanında açıklamalarda bulundu.

Zelenski şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle, bu buluşmayı organize ettiği ve doğrudan müzakerelere imkan tanıdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu, gerçekten doğrudan müzakerelere dair bir sinyaldi. Ukrayna tarafı bu görüşmeleri kabul etti ve biz bugün burada, başkent Ankara'da bulunuyoruz.

Heyetimizin seviyesi en üst düzeydedir: Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ofisim, ordumuz, istihbaratlarımız, bu arada tüm istihbarat servislerimizin temsilcileri buradalar. Bu heyet, adil ve beklenen bir barışı sağlayabilecek kararları alabilecek kapasitededir.

Erdoğan'la yapılacak yüksek düzeyli görüşmeye, Türkiye tarafının geniş heyetiyle birlikte başlayacağız. ABD tarafıyla da temas halindeyiz; onların da burada, Türkiye'de üst düzeyde temsil edileceğini düşünüyorum.

Şu an için Rus tarafının heyet seviyesini resmi olarak bilmiyorum. Ancak gördüğümüz tablo, onların katılımının daha çok 'sahte bir düzeyde' olduğunu düşündürüyor. Erdoğan ile yapacağımız görüşmenin ardından hangi adımları atacağımıza karar vereceğiz. Önümüzde birkaç saatlik çok önemli bir görüşme ve çok önemli kararlar var.

Rus heyetinin seviyesi nedir? Ne gibi bir yetkileri var? Karar alabilecek durumdalar mı? Çünkü hepimiz Rusya'da kararları kimin aldığını biliyoruz.Temas halinde olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemizin ardından medya ile yeniden buluşacağız. Görüşmenin formatına göre hareket edeceğiz. Ama kesinlikle basınla bir araya geleceğim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zelenski Türkiye'ye Geldi... Zelenski: 'Rus Heyetinin Seviyesi Belli Değil, Erdoğan'la Görüşmemiz Sonrası Adımlarımıza Karar Vereceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zelenski Türkiye'ye Geldi... Zelenski: "Rus Heyetinin Seviyesi Belli Değil, Erdoğan'la Görüşmemiz Sonrası Adımlarımıza Karar Vereceğiz" - Son Dakika
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