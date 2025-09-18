Zelenskiy, 100 Yıllık Ortaklık Anlaşmasını Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zelenskiy, 100 Yıllık Ortaklık Anlaşmasını Onayladı

18.09.2025 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Ukrayna-İngiltere arasındaki 100 yıllık anlaşmayı onayladı ve destek için teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkesi ile İngiltere arasında ocak ayında imzalanan "100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasını onaylayan yasayı imzaladığı bildirildi.

Zelenskiy ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine verdiği desteklerden dolayı İngiltere Kralı 3. Charles ve ailesine teşekkür etti.

Ukrayna'nın, insanların hayatını ve değerleri korumak için mücadele verdiğini kaydeden Zelenskiy, bu mücadelede ABD ve Avrupalı müttefiklerin desteğini aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, Avrupa kıtasında kalıcı barışın sağlanması için çaba sarf ettiklerini belirterek birçok alanda özgürlüğü savunma konusunda İngiltere'nin liderlik gösterdiğini kaydetti.

Ukrayna ve İngiltere arasında daha önce "100 Yıllık Ortaklık" anlaşmasının imzalandığını anımsatan Zelenskiy, Ukrayna parlamentosunun 17 Eylül'de bu anlaşmanın onaylanması için bir yasayı kabul ettiğini aktardı.

Söz konusu yasayı imzaladığını kaydeden Zelenskiy, "İttifakımız gücümüzü ikiye katlıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna ile İngiltere arasında savunma, ekonomi ve diğer alanlardaki işbirliğini güçlendirecek olan ve "100 Yıllık Ortaklık" olarak adlandırılan anlaşma, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından 16 Ocak'ta Kiev'de imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Diplomasi, İngiltere, Politika, Savunma, Ekonomi, Ukrayna, Güncel, Dünya, kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy, 100 Yıllık Ortaklık Anlaşmasını Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:51:39. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy, 100 Yıllık Ortaklık Anlaşmasını Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.