Zelenskiy, AB ile Rusya'ya Yaptırımları Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde, AB'nin Rusya'ya yönelik 18. yaptırım paketinin hazırlık sürecini görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

AB'nin, Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladığı için von der Leyen'e teşekkür ettiğini belirten Zelenskiy, "Bu doğru yönde atılmış bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, savaşı bitirmek için Rusya'ya baskının artmasının önemini vurgulayarak, "Rusya üzerindeki baskı arttıkça, Moskova'nın gerçek barışa doğru ilerlemesi için daha fazla nedeni olacaktır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, mesajında ayrıca şunları kaydetti:

"Ursula (Von der Leyen) ile artık Avrupa Birliği'nin (Rusya'ya yönelik) 18. yaptırım paketinin hazırlıklarını da konuştuk."

Savaşı sona erdirme yönündeki diplomatik çalışmalar kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesini de ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Avrupa'nın da sürecin içinde olması lazım, bütün adımları mümkün olduğunca koordineli bir şekilde yürütmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Bugün, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sırasında alınan kararlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Kallas, "AB, Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini onayladı. Paket kapsamında Rusya'nın gölge filosundaki yaklaşık 200 gemi hedef alınıyor." açıklamasını yapmıştı.