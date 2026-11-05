Zelenskiy ABD seçimlerinden Ukrayna'ya daha fazla yardım çıkmasını umuyor - Son Dakika
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Zelenskiy ABD seçimlerinden Ukrayna'ya daha fazla yardım çıkmasını umuyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ZDF'ye verdiği röportajda ABD seçimlerinin Ukrayna'ya daha fazla yardım getirmesini umduğunu söyledi. ABD Kongresi'nin Avrupa gibi güçlü mali veya askeri destek vermesinin Putin'i etkileyip savaşı sorgulamasına yol açabileceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'deki seçim sonuçlarının Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlanmasını beraberinde getireceğini umduğunu söyledi.

Zelenskiy, Alman kamu yayıncısı ZDF'ye verdiği röportajda ABD'deki seçimleri değerlendirdi.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan destek aldıklarını belirten Zelenskiy, Cumhuriyetçilere minnettar olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ancak Demokratlar, Ukrayna'ya destek konusunda çok net konuşuyorlar. Ukrayna'ya yardımdan bahsediyorlar. Son yıllarda biraz zayıflayan ABD ile Avrupa arasındaki bağların yeniden kurulmasından söz ediyorlar. ve bu bizim için çok önemli. Bu bağlar olmadan, bu ilişkiler olmadan Putin'i durdurmak çok zor. Bu yüzden bir güç dengesi kurulacağına ve daha fazla destek alacağımıza dair bir umut var."

ABD Kongresinin de Avrupa'nın yaptığı gibi Ukrayna'ya güçlü mali veya askeri destek vermesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i etkileyecek bir gelişme olacağını belirten Zelenskiy, "Putin, destek arttıkça savaşmaya devam etmenin, savaşı sürdürmenin bir anlamı olup olmadığını düşünecektir. Böylece olası müzakerelere ve olası barışa bir adım daha yaklaşırız." dedi.

Zelenskiy, ABD'li iş insanı Elon Musk gibi çok zengin bir kişinin bu kadar fazla güce sahip olmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, "Çok zengin bir kişinin elinde bu kadar çok güç olması, bu güç yoğunlaşması, tehlikeli bir durumdur. O kadar parası olmayan bir kişide de gücün yoğunlaşması tehlikelidir." yanıtını verdi.

Dünyanın en zengin insanlarının ABD siyasetini etkileyebilecek konumda bulunmasının, kendi siyasi tercihlerini özgürce yapmak isteyen küçük devletler açısından risk oluşturduğunu belirten Zelenskiy, bir ülkede yanlış bir seçim yapılmasının bile dışarıdan siyasi tercih dayatılmasından daha iyi olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, ülkelerin kendi yöneticilerini özgür iradeleriyle belirleyebilmesi gerektiğini vurguladı.

Elon Musk'ın Avrupa'nın nasıl yönetilmesi gerektiği, Almanya'da kimin liderlik rolünü üstlenmesi ve Ukrayna'da kimin iktidarda bulunması gerektiği yönündeki açıklamalarına değinen Zelenskiy, bu mesajların yalnızca kişisel görüş olarak değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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