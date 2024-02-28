Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa ve Avrupa-Atlantik Topluluklarına Katılmayı Hak Ettiklerini Söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa ve Avrupa-Atlantik topluluklarının bir parçası olmayı hak ettiklerini söyledi.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde konuşan Zelenskiy, Arnavutluk yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı askeri, insani ve siyasi desteğinden dolayı Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya teşekkür etti.
Avrupa ve Avrupa-Atlantik topluluklarının ilkelerine bağlı olan ve bu toplulukların üyesi olmak isteyen Avrupa'daki her halkın tam entegrasyonu hak ettiğine inandığını ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna, ülkelerinizi entegrasyon yolunda destekliyor ve bizi desteklediğiniz için minnettar. Avrupa Birliği ve NATO, Avrupa için en uzun ve en sağlam güvenlik ve ekonomik kalkınma dönemini sağladı. Hepimiz Avrupa ve Avrupa-Atlantik topluluklarının bir parçası olmayı eşit derecede hak ediyoruz." dedi.
Zelenskiy, Ukrayna'nın Barış Formülü'ne verdiği desteklerinden dolayı ülkelerin liderlerine teşekkür ederek, zirveye katılan liderleri İsviçre'de devlet başkanları düzeyinde yapılacak Küresel Barış Zirvesi'ne davet etti.
Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında dünyanın en güçlülerinden biri gibi görünen düşmana bile dayanmanın mümkün olduğunu kanıtladıklarını belirten Zelenskiy, "Çeşitli milletler işbirliği yaptığında ve insanlar dirençli olmak için yeterince motive olduğunda her millet savunmada başarılı olabilir. Deneyimlerimizi birleştirmeyi ve güçlendirmeyi öneriyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'da 500'e yakın savunma şirketinin faaliyet gösterdiğini ve bununla gurur duyduklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"Ancak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i yenmek için bu yeterli değil. Savaş alanındaki durumu etkileyen mühimmat tedarikiyle ilgili sorunları görüyoruz. Tüm ortaklarımızla ortak üretim yapmaya ilgi duyuyoruz. Kiev'de ya da başkentlerinizin birinde Ukrayna- Balkanlar formatında Özel Savunma Sanayi Forumu düzenlemeyi öneriyoruz."
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Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
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Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
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Haberler.com ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Sohbetleri"nde, yapay zekanın geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Teymur, "Yapay zeka, hayatımızın bütün aşamalarına girdiği zaman dünyanın en zeki insanının günlerce araştırma, değerlendirme ile varacağı sonucun çok daha iyisini size 5 saniyede sunabilecek. Dünyadaki en aptal insan bile dünyadaki en zeki insan kadar doğru kararlar alabilecek. Daha doğrusu alınan kararı uygulayacak." dedi.
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