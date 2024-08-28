Zelenskiy, Biden'a sunacağı barış planını açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy, Biden'a sunacağı barış planını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya yönelik saldırının barış planının bir parçası olduğunu söyledi ve planı Biden'a sunmayı umduğunu belirtti.

28.08.2024 15:03
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(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'in Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırının gelecek ay ABD Başkanı Joe Biden'a sunacağı bir barış planının parçası olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün katıldığı bir forumda, Rusya ile nihayetinde diyalog kurulacağını, diyalog durumunda Kiev'in güçlü bir pozisyonda olması gerektiğini söyledi. Zelenskiy, üç hafta önce Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik olarak başlattıkları saldırının gelecek ay ABD Başkanı Joe Biden'a sunacağı barış planın bir parçası olduğunu söyledi. Zelenskiy, gelecek ay gerçekleşecek olan BM Genel Kurulu toplantısında Biden ile görüşmeyi umduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Bazılarına çok iddialı gelebilir, ama bu bizim için önemli bir plan" olarak nitelendirdiği dediği planı, ABD'nin 5 Kasım seçimlerindeki başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump'a da sunacağını belirtti. Daha önce ABD basınında yer alan analizlerde de Ukrayna'nın Kursk operasyonunun, Kiev'in Moskova ile müzakere masasına oturmadan önce avantajlı bir konum elde etme amacıyla başlattığı görüşüne yer verilmişti.

Kiev ve Moskova arasındaki karşılıklı saldırılar son günlerde Ukrayna'nın doğusu ve Rusya'nın güneybatısında yoğunlaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın, iki hafta önce Ukrayna'yı bölgedeki nükleer santrali hedef almakla suçlamasının ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, Rusya'nın Kursk nükleer santralini hafta başında ziyaret etti.

Kursk bölgesindeki nükleer santrale yönelik olası bir saldırının bölgede geniş çaplı bir tehdit oluşturmasından endişe duyuluyor.

Grossi, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada,  Kursk Nükleer Santrali'nde (NPP) drone saldırılarına dair kanıtlar gözlemlediğini söyledi. "Bugün santralin arazisine ve tesislerine yönelik gerçekleştirilen birden fazla drone saldırısı hakkında bilgilendirildim. İstasyonda bulunurken bu saldırıların neden olduğu hasarı şahsen gördüm" diyen Grossi, saldırıların santralin aktif çatışma bölgelerine yakınlığının ciddi güvenlik endişelerine yol açtığını vurguladı. Grossi, ayrıca santralin yapısal zayıflıklarının riskleri artırdığını da belirtti.

Kaynak: ANKA

Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

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