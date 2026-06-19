Zelenskiy'den 4 Milyar Dolarlık Yardım Paketi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy'den 4 Milyar Dolarlık Yardım Paketi

19.06.2026 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna, Brüksel'de müttefiklerinden 4 milyar dolarlık yeni yardım paketi aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de dün yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda, müttefiklerin ülkesine destek vermek için toplam 4 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıkladığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaptığı temasları değerlendirdi.

Fransa'daki G7 Zirvesi ile Brüksel'de dün düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı ile Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne katıldığını anımsatan Zelenskiy, bu programlar çerçevesinde verimli görüşmeler yaptığını kaydetti.

Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) mekanizmasına desteğin sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "9 ülke, PURL programına yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağladığını açıkladı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Kanada ve İngiltere'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladığını belirterek, AB'nin de Rusya'ya 21. yaptırım paketini kabul etmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda da önemli sonuçları elde ettiklerini belirten Zelenskiy, "Genel olarak, Temas Grubu toplantısının sonuçlarına göre müttefikler, ülkemiz için 4 milyar dolarlık yeni bir yardım paketini açıkladı." bilgisini paylaştı.

Her yardım paketinin Rusya'nın saldırılarının önlenmesi açısından kendileri için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Zelenskiy, "Eve savunmamız için yeni imkanlarla dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Brüksel, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den 4 Milyar Dolarlık Yardım Paketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Roblox Türkiye’de yeniden erişime açıldı Roblox Türkiye'de yeniden erişime açıldı
Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi
Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın genç yıldızlarını istiyor Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor

14:17
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
14:04
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:23
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı
Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 14:29:01. #7.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy'den 4 Milyar Dolarlık Yardım Paketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.