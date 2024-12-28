Zelenskiy'den Çin'e Kuzey Kore Uyarısı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın cepheye gönderdiği Kuzey Koreli askerlerin ağır kayıplar verdiğini belirterek, Çin'in bunu önlemek için Pyongyang üzerinde baskı kurması gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin kurmaylarla gerçekleştirdiği toplantıya dair X'teki hesabından videolu paylaşım yaptı.

Kuzey Kore askerlerinin Kursk bölgesindeki çatışmalara dahil olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Ağır kayıplar veriyorlar ve Rus ordusu ile Kuzey Koreli gözetmenlerinin, bu askerlerin hayatta kalmalarıyla ilgilenmedikleri açık." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Koreli askerlerin güvenlikleri hiçe sayılarak cepheye gönderildiğini ve Rus tarafının bu askerlerin yakalanmaması için her türlü yola başvurduğunu ileri süren Zelenskiy, bu askerlerden birkaçının Ukrayna güçleri tarafından esir alındığını, fakat ağır yaralı olduklarından kurtarılamadıklarını belirtti.

Zelenskiy, Kuzey Kore halkının Avrupa'daki savaşlarda hayatlarını kaybetmemeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda başta Çin olmak üzere Kuzey Kore komşuları nüfuzunu kullanabilir. Çin, savaşın uzamaması gerektiği yönündeki söylemlerinde samimiyse, Pyongyang tarafına gerekli baskıyı kurmak için çaba göstermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.