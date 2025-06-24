Zelenskiy'den NATO'ya Askeri Destek Çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde, müttefiklere başta hava savunması olmak üzere askeri desteğin sürdürülmesi çağrısı yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Lahey'de NATO Zirvesi'ne katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi karşıladı.

Rutte ile basına ortak açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Rutte'ye verdiği destek için teşekkür ederek "Hala hava savunmasına ihtiyacımız var ve hala ortaklardan bu yönde destek alıyoruz. Bunun gerçekten devam edeceğine, ayrıca sizin söylediğiniz ortak üretime ve büyük askeri desteğe güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya destek taahhüdü

Rutte de zirvede Ukrayna ile ilgili önemli kararlar da alınacağını belirterek geçen yıl Washington'da yapılan zirvede varılan, "Ukrayna'nın (NATO üyeliği) yolunun geri dönüşü olmadığına" dair mutabakata işaret etti.

Rutte, bu zirve ile geçen yıl Washington'da alınan kararlar arasında bir köprü kurulacağına işaret ederek Avrupa ve Kanadalı müttefiklerin Ukrayna'ya 35 milyar avrodan fazla destek sözü verdiklerini söyledi.

Genel Sekreter, "Zirvenin sonuç bildirisinde Ukrayna ve Ukrayna'ya finansal destek hakkında önemli bir dil kullanılacağından emin olabiliriz." diye konuştu. ???????