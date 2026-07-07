Zelenskiy'den NATO'ya Çağrı - Son Dakika
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Zelenskiy'den NATO'ya Çağrı

07.07.2026 16:15
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Zelenskiy, NATO Zirvesi'nde Ukrayna'nın kolektif savunmaya katkısını vurguladı, Avrupa'ya füze sistemi geliştirmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ATO Congresium'daki Savunma Sanayii Forumu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın NATO'nun kolektif savunmasına katılmasının ittifakı daha güçlü hale getireceğini savunarak, Avrupa'ya kendi balistik füze savunma sistemlerini geliştirme çağrısında bulundu. Ukrayna'nın bugün dünyanın en gelişmiş insansız hava aracı savaş kabiliyetine sahip olduğunu söyleyen Zelenski, NATO müttefiklerinden daha fazla Patriot hava savunma sistemi ve füze desteği istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ATO Congresium'daki Savunma Sanayii Forumu'nda yaptığı konuşmaya modern savaşların dönüşümüne dikkati çekerek başladı. Zelenskiy, insansız hava araçlarının savaş alanında devrim yarattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ukrayna olarak meşru müdafaa kapsamında cephede ülkemizi savunurken, her ay yaklaşık 30 bin Rus askerini etkisiz hale getiriyoruz. Sadece haziran ayında yaklaşık 28 bin Rus askeri etkisiz hale getirildi ve bunların her biri görüntülerle doğrulandı. Bu operasyonların büyük çoğunluğu insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildi. Bundan gurur duymuyoruz. Bunu yalnızca modern savaşın nasıl bir görünüme sahip olduğunu göstermek için söylüyoruz. Her gün Rusya'nın çok sayıda askeri teçhizatını, lojistik altyapısını ve askeri tesisini de imha ediyoruz. Bunların büyük kısmı yine insansız hava araçlarıyla gerçekleştiriliyor. Karadeniz'in güvenliğini deniz dronlarımızla sağlıyoruz. İnsansız hava araçlarımız sayesinde işgal altındaki bölgelerin tamamını vurabilecek kapasiteye ulaştık."

"UKRAYNA'NIN NATO'DA OLMASIİTTİFAKI GÜÇLENDİRİR"

Ukrayna'nın sahip olduğu askeri kabiliyetlerin NATO'nun kolektif savunmasına katkı sağlayacağını savunan Zelenskiy, "Bu düzeyde savunma ve taarruz kabiliyetine sahip bir ülkenin ve halkın NATO dışında kalmasının doğru olduğuna gerçekten inanıyor musunuz?" diye sordu.

Zelenskiy, "Bugün zaten birbirimizi güvenilir ortaklar olarak görüyoruz. Tek bir ortak güvenlik topluluğunun parçası olmak bunun doğal devamıdır. Ukrayna uzun yıllar boyunca sorunun kaynağı olan Rusya'nın yanında yaşamaya devam edecek. NATO içindeki bir Ukrayna, ittifak için olağanüstü bir savunma kapasitesi anlamına gelecektir" dedi.

"RUSYA'NIN ARTIK GÜVENLİ BİR ARKA CEPHESİ YOK"

Rusya'nın artık dokunulmaz bir lojistik ve üretim altyapısına sahip olmadığını söyleyen Zelenskiy, "Rusya, uzun yıllar boyunca coğrafi derinliğinin kendisine stratejik avantaj sağladığını düşündü. Askeri üretimini ve lojistiğini güven içinde tutabileceğine inanıyordu. Artık durum böyle değil" ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın savunma sanayinde yüz binlerce kişinin çalıştığını belirten Zelenskiy, bugün Ukrayna'nın dünyanın en büyük ve en gelişmiş insansız hava aracı savaş kabiliyetine sahip ülke olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Bu tecrübeyi ortaklarımızla 'Drone Deal Initiative' aracılığıyla paylaşmayı teklif ediyoruz. Bu girişim yalnızca insansız hava aracı satın alınmasını kapsamıyor. Aynı zamanda ortak üretimi, hızlı sanayi iş birliğini, kritik altyapının korunmasını, hava savunmasını ve daha geniş güvenlik iş birliğini içeriyor. Avrupa Birliği'ne, Türkiye'ye, NATO müttefiklerine, Azerbaycan'a, Körfez ülkelerine ve bizimle iş birliği yapan tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'NIN KENDİ BALİSTİK FÜZE SAVUNMASINA İHTİYACI VAR"

Avrupa'nın Rus balistik füzelerine karşı kendi savunma kapasitesini oluşturması gerektiğini belirten Zelenskiy, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın kendi balistik füze savunma sistemlerini ve bu sistemlerde kullanılacak füzeleri üretebilmesi gerekiyor. Patriot sistemi mükemmel bir sistem. Başka başarılı sistemler de var. Ancak mevcut Patriot üretimi artan talebi karşılamaya yetmiyor. Bu bir gerçek. Hayatı savunanların daha fazla Patriot sistemine ihtiyacı var. Amerikalı ortaklarımızla Patriot üretim lisanslarını da görüştük."

Bu konuda desteğinizi bekliyorum. Avrupa'nın 2030'u değil, bugünü hedefleyen, uygun maliyetli ve seri üretilebilen balistik füze savunma sistemlerine ihtiyacı var. Bu mesele kar maksimizasyonu değil, yüz milyonlarca Avrupalının korunması meselesidir."

Konuşmasının ardından düzenlenen soru-cevap bölümünde Ukrayna'nın en acil ihtiyacının Patriot sistemleri olduğunu dile getiren Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmelerde bu konuyu ele alacağını söyledi.

"Mümkün olan en kısa sürede mümkün olduğu kadar çok Patriot füzesi almanın yolunu bulmamız gerekiyor" diyen Zelenski, "Diğer pek çok konuda kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Ancak hava savunması konusunda ortaklarımıza ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı."

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

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