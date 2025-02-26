Zelenskiy: Güvenlik Garantisi Olmadan Ateşkes Yok - Son Dakika
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Zelenskiy: Güvenlik Garantisi Olmadan Ateşkes Yok

Zelenskiy, ABD ile maden anlaşmasında güvenlik garantileri istedi, aksi takdirde ateşkes olamaz.

26.02.2025 19:34
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- Zelenskiy: "(ABD ile maden anlaşması) Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda bir cümle olmasını istedim"

"Eğer güvenlik garantileri alamazsak ateşkes olmaz"

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen değerli madenler anlaşması hakkında yaptığı açıklamada, "Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda bir cümle olmasını istedim" ifadelerini kullanarak, "Eğer güvenlik garantileri alamazsak ateşkes olmaz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen değerli madenler anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, söz konusu anlaşmanın ABD ile "ileride daha fazla anlaşmaya yol açacağını umduğunu" belirterek, henüz ABD tarafından herhangi bir güvenlik garantisinin kabul edilmediğini ifade etti. Ukrayna'nın doğal kaynak gelirlerinin yüzde 50'sinin aktarılacağı "ortak mülkiyetli bir fondan" bahseden Zelenskiy, para konusunda konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti.

Ekibinin, anlaşma metnine Ukrayna için güvenlik garantilerine destek ifadesi eklenmesi için ABD tarafını zorladığını, ancak henüz somut bir karar alınmadığını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna için güvenlik garantileri konusunda bir cümle olmasını istedim ve bunun olması önemli" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce Ukrayna'nın ABD'nin bugüne kadar sağladığı milyarlarca dolarlık askeri yardımı geri ödemesi talebine ilişkin olarak Zelenskiy, bu anlaşma kapsamında Ukrayna'nın "10 sent bile geri ödemek zorunda kalmayacağını" söyledi.

Zelenskiy, cuma günü Beyaz Saray'ı ziyaret etmesi halinde ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edip etmeyeceğini Trump'a "çok açık bir şekilde soracağını" ifade etti.

Trump'ın istediği güvenlik garantilerini sunmaması halinde anlaşmadan vazgeçip vazgeçmeyeceği sorusuna Zelenskiy, "NATO ya da benzeri bir yol bulmak istiyorum. Eğer güvenlik garantileri alamazsak ateşkes olmaz, hiçbir şey işe yaramaz, hiçbir şey" dedi.

Kendisi için asıl meselenin ABD'nin Ukrayna'ya yardımının devamı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, söz konusu maden anlaşmasının "sadece bir başlangıç, bir çerçeve olduğunu, büyük bir başarıya dönüşebileceğini" belirterek, "Başarı, Başkan Trump ile yapacağımız görüşmeye bağlı olacak" dedi.

Zelesnkiy, gelecekte yapılacak daha geniş kapsamlı ikili anlaşmalarla bağlantılı olarak Ukrayna için güvenlik garantileri talep edeceğini aktardı.

Kaynak: İHA

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