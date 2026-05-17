Zelenskiy: Hava Saldırılarında 52 Ölü, 346 Yaralı
17.05.2026 19:24
Ukrayna, Rus hava saldırılarında 52 yaşamını yitirirken, saldırılara karşılık olarak Moskova'ya saldırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine düzenlediği hava saldırıları sonucu 52 kişinin hayatını kaybettiğini ve 346 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarını değerlendirdi.

Bu süreçte ülkesine 74 füze, 1300'ün üzerinde güdümlü bomba ve 3 bin 170'ten fazla silahlı insansız hava aracının (SİHA) fırlatıldığını belirten Zelenskiy, sivil ve kritik altyapılarının hedef alındığını aktardı.

Volodimir Zelenskiy, söz konusu saldırılar sonucu 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22'si çocuk 346 kişinin yaralandığını açıkladı.

"Uzun menzilli saldırılarımız Moskova bölgesine ulaştı"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, aynı hesaptan paylaştığı diğer bir açıklamada da bu gece Rusya'ya hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Moskova bölgesini hedef aldıklarını aktaran Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara karşılık verdiklerini ifade etti.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın uzun menzilli saldırıları bu sefer Moskova bölgesine ulaştı ve Ruslara açıkça şunu söylüyoruz; devletleri savaşa son vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın başkenti Moskova ve bulunduğu bölgenin hava savunma sistemlerince yoğun şekilde korunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Ama üstesinden geliyoruz." ifadesini kullandı.

Volodimir Zelenskiy, Moskova bölgesine yapılan saldırıya ait olduğu belirtilen bir görüntü de paylaştı.

Kaynak: AA

