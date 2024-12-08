Zelenskiy: Kalıcı Barış İhtiyacı - Son Dakika
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Zelenskiy: Kalıcı Barış İhtiyacı

Zelenskiy, Macron ve Trump ile yaptığı görüşmelerde kalıcı barışa duyulan ihtiyacı vurguladı.

08.12.2024 17:16
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerde, kalıcı bir barışa ihtiyaç duyduklarını vurguladığını belirtti.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD'nin seçilmiş başkanı Trump ile dün bir araya geldiğini kaydetti.

Macron ve Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendiren Zelenskiy, iki liderle, ülkesinde devam eden savaşla ilgili gelişmeleri ele aldığını aktardı.

Sadece ülkesi için değil, tüm bölge için kalıcı barışa ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Zelenskiy, "(Görüşmelerde) Adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacımız olduğunu belirttim. Rusların geçmişte defalarca yaptığı gibi birkaç yıl içinde yok edemeyeceği bir barışa." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Gürcistan ile Moldova'yı kendi kontrolü altına almaya çalıştığını, ayrıca Afrika kıtasında da askeri varlığını sürdüğünü belirten Zelenskiy, "Şimdi Ruslar Suriye'den çekiliyor ama bu, orada bir daha ölüm ekmeye çalışmayacakları anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ülkesine karşı bir savaş başlattığına işaret eden Zelenskiy, barış için etkili garantilerin ortada olması gerektiğini vurgulayarak "Ukraynalılar herkesten daha fazla barış istiyor." ifadesine yer verdi.

Ukrayna 43 bin askerini kaybetti

Son bilgilere göre, Rus ordusunun savaşta 198 bin askerini kaybettiğini ve 550 binden fazla askerinin yaralandığını savunan Zelenskiy, "Ukrayna, tam ölçekli savaşın başlangıcından bu yana savaş alanında 43 bin askerini kaybetti." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusundan 370 bin askerin savaşta yaralandığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ayrıca ordumuzda savaşta yaralanan askerlerin yaklaşık yarısının daha sonra savaş alanına geri döndüğü ve verilerimizin, hafif veya tekrarlayan yaralanmaları da içerdiği belirtilmelidir."

Zelenskiy, 2014'ten beri Rus esaretindeki Ukrayna vatandaşlarını geri getirmek için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizerek, 186 sivil ve 3 bin 767 asker, toplam 3 bin 935 Ukraynalıyı 2022'den bu yana evlerine geri getirdiklerini bildirdi.

Yüz binlerce Ukraynalı çocuğunun Rusya'nın farklı bölgelerine kaçırıldığını, milyonlarca Ukraynalının ise Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde kaldığını kaydeden Zelenskiy, kaçırılan çocukların getirilmesinin en zoru olduğunu vurguladı.

Savaşın sadece bir kağıt üzerine atılacak "birkaç" imzayla kalıcı olarak sona ermesinin imkansız olduğunu savunan Zelenskiy, "Garantisiz bir ateşkes, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in daha önce yaptığı gibi, her an yeniden ateşlenebilir. Ukraynalıların artık kayıp vermemesini sağlamak için barışın güvenilirliğini garanti altına almalıyız ve işgale göz yummamalıyız." ifadelerine yer verdi.

ABD başta olmak üzere tüm müttefiklerin Rusya'ya karşı birlik içinde olması gerektiğini belirterek Zelenskiy, "Savaş sonsuz olamaz. Ancak barış kalıcı ve güvenilir olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy: Kalıcı Barış İhtiyacı - Son Dakika

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